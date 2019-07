Nova nit tropical a l'espera d'un dia amb màximes de 38ºC a la província.



Portbou, Banyoles, Navata, Darnius i Roses han superat els 20 graus durant la nit i matinada.



Demà s'arribarà al punt més alt de l'onada de calor.



Quant a la nit tropical, cal dir que s'ha centrat a la comarca de l'Alt Empordà i a la capital del Pla de l'Estany.



El punt on el termòmetre s'ha elevat més és Portbou -com ja va passar ahir- i aquí hi ha hagut una mínima de 22,7 graus. A Roses, el mercuri també ha pujat de valent i en aquest punt del litoral ha estat difícil dormir, ja que s'ha arribat als 22,6 graus de mínima. I al Pla de l'Estany per exemple, a Banyoles, hi ha hagut un registre mínim de 21,3 graus.



El Meteocat apunta que avui es podria arribar als 38 graus a la província i cal dir que, aquesta situació s'agreujarà de cara a demà on els termòmetres tocaran sostre, especialment a les zones d'interior i a la costa, farà xafogor.



Ahir ja es van assolir els 36,6 graus a la ciutat de Girona, en el primer dia d'onada de calor.



Aquesta situació meteorològica posa en alerta el risc d'incendi i és que segons el mapa dels Agents Rurals, el Pla Alfa, les comarques de Girona es troben en fase 2, cosa que representa que cal anar amb compte a l'hora de fer activitats i no posar en risc i causar un foc forestal.





?? Alerta d'alt risc d'incendi a partir d'aquest dimarts.



??S'activa en 10 comarques el nivell 3 del #PlaAlfa

??Es restringeix els accessos al Parc Natural de la Serra de Montsant



??Molta precaució! #PrevencióIncendis https://t.co/qWRUIF717h pic.twitter.com/OjY2babX8y — Agricultura (@agriculturacat) July 22, 2019

Aquesta situació meteorològica durarà fins dijous i a partir de llavors, lesaniran a la baixa.