El reliquiari de plata de sant Vicenç capellà torna a Besalú

El reliquiari de sant Vicenç capellà tornarà a Besalú. Segons ha explicat la regidora de Cultura, Vane Duran, les relíquies arribaran a Besalú el 22 de gener en l'àmbit de la festa de Sant Vicenç, considerada la festa patronal petita.

El reliquiari és el cap de plata d'un jove frare medieval sostingut sobre un pit i unes espatlles de fusta a la base de les quals hi ha uns peus. La peça està datada al segle XIV.

La peça va sortir de Besalú a primers d'abril del 2008. Abans van obrir el reliquiari per veure què hi havia. Van trobar la superfície superior dels ossos parietals d'un crani humà i fragments d'ossos esmicolats situats dins d'un tros de paper signat per mossèn Silvestre Bellsolà. Es tracta del jutge del poble Lligordà (Beuda) al segle XVIII.

A més va sortir molt de cotó i unes fustes que sostenien les relíquies.

La regidora ha explicat que els testimonis trobats han estat digitalitzats. Segons ella, el reliquiari s'ha conservat durant 11 anys al Museu d'Art de Girona. La intenció ara és exposar-les a l'església de Sant Vicenç al costat de la tomba d'alabastre de Pere Rovira, l'artífex de l'arribada de les relíquies a Besalú el 1391.

Abans, les relíquies havien estat a Oviedo i traslladades a la catedral de Lleó. Els experts creuen que els reis de Lleó van donar les relíquies al monestir de Sant Sadurní de Tavèrnoles (al comtat d'Urgell). El 1391, l'abat del monestir de Sant Sadurní de Tavèrnoles era de Besalú i va tramitar el trasllat de les relíquies a Besalú.

Les relíquies van servir per donar prestigi a la parròquia per sobre de la canònica de Santa Maria i el monestir de Sant Pere.