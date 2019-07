Ripoll insta el Govern central a explicar el vincle entre el CNI i l'imam de la ciutat

L'Ajuntament de Ripoll va aprovar per unanimitat una moció on reclama al Govern central que expliqui perquè el CNI no va «intervenir» per desarticular la cèl·lula terrorista i «evitar els atemptats» de Barcelona i Cambrils del 17 d'agost del 2017. Arran de les informacions aparegudes al diari Público, tots els grups van acordar demanar a l'Executiu que «doni explicacions» sobre la vinculació entre el CNI i l'imam de Ripoll, després que el rotatiu informés que els serveis secrets espanyols tenien monitoritzada la cèl·lula i mantenien contactes amb l'imam, Abdelbaki es-Satty.

El ple en bloc va reclamar també al Ministeri de Justícia que estudiï una modificació legal que permeti que el consistori es pugui personar en el procediment judicial. L'alcalde, Jordi Munell, va explicar que han decidit «aixecar la veu» per demanar «transparència» i la «veritat» per poder completar el procés de dol.

Público va divulgar la setmana passada que el CNI va escoltar les trucades dels terroristes només cinc dies abans dels atemptats d'agost de 2017. En aquest sentit, el mitjà també va assegurar citant documents confidencials que Es-Satty va ser confident del CNI fins al mateix dia dels atacs a Barcelona i Cambrils.