Sant Feliu de Pallerols combat les erugues

L'Ajuntament de Sant Feliu de Pallerols, en els últims dies, ha començat una acció destinada a evitar la desaparició dels boixos del cementiri municipal a Sant Feliu i els dels nuclis de Sant Miquel i de Sant Iscle de Colltort.

L'especialista en control de plagues Sandra las Heras ha explicat que la meitat dels boixos dels cementiris del municipi estan en mal estat.

Segons ella, la feina consisteix a posar trampes per determinar la corba de vol de les papallones i saber on han posat els ous dels quals surten les larves menjadores de boixos. Quan detecten els llocs on han post els ous, els especialistes apliquen tractaments però si no ho saben, no poden fer res fins a l'hivern quan les larves ja han format un capoll a les puntes de les plantes i cal tallar-lo.

Sandra las Heras ha considerat que dos anys després de l'aparició de la plaga a Sant Feliu, hi ha boixos que rebroten. Ha apuntat que ara la feina consisteix a saber quantes vegades els boixos poden suportar els atacs de les erugues abans de la mort definitiva.