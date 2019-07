La tercera onada de calor deixa una màxima de 36,6 ºC a Girona i una nit tropical

La tercera onada de calor de l'estiu ja s'ha instal·lat a les comarques gironines amb temperatures molt altes tant de dia com de nit. Ahir es van assolir els 36,6 graus de màxima a Girona i els registres també van ser alts a la Selva, amb 36,6ºC a Santa Coloma o 36,1ºC a Anglès. Una mostra de les altes temperatures que s'esperaven ahir a la província són les màximes que es van registrar pels volts de dos quarts de nou del matí. Alguna d'elles ja era propera als 30 graus, com els 29,2 graus de Portbou. I d'altres per sobre o a tocar dels 25 graus, com els 25 ºC de Cabanes o els 26 ºC d'Espolla.

Durant la nit i matinada, les mínimes van ser elevades i dormir va ser força insuportable. Per exemple, a Portbou es va arribar als 25,5 graus de mínima. Un registre que va donar-se sobretot perquè hi bufava la tramuntana. La comarca de l'Alt Empordà és on es van registrar les temperatures mínimes més elevades. A Navata es va arribar als 21,3 ºC; a Roses, 22ºC o al pantà de Darnius-Boadella, 22,1ºC. Fora de l'Alt Empordà també es va deixar notar la xafogor de nit amb registres mínims elevats. A Banyoles es van assolir els 21,6 graus i a Torroella de Montgrí, els 20,2.

Tot i que per ser considerada una nit tropical cal no baixar dels 20 graus, cal dir que hi va haver diversos municipis amb mínimes 19 graus o els van rondar durant la nit i matinada. Per exemple, cal destacar els 19,7 graus de Castell-Platja d'Aro o els 19,4 de la Bisbal.

Aquest nou episodi de forta calor està previst que duri fins dijous i s'espera que afecti sobretot la província de Lleida, on es donaran els registres més alts. Tot i això, a les comarques de Girona les màximes es preveuen que avui siguin més elevades i el pic del mercuri es podria viure demà dimecres. L'ambient serà calorós i xafogós al litoral, segons el Meteocat. Que té activat l'avís de calor en nivell alt sobretot entre les dues i les sis de la tarda durant els propers dies a la província. Tot i això, no està previst que els termòmetres siguin tan elevats com la primera, quan es van superar els 43 graus a la demarcació.

Cal tenir en compte que amb la pujada generalitzada de les temperatures i la baixa humitat, el risc d'incendi augmenta i Protecció Civil recorda que cal evitar qualsevol conducta de risc. Les comarques de Girona es troben amb alt perill d'incendi i el Pla Alfa dels Agents Rurals, mostra que les zones més castigades són la major part de la província, amb excepció de l'Alt Empordà i el Ripollès.



Col·lectius vulnerables

Davant de la tercera onada de calor de l'estiu, l'Ajuntament de Figueres ha pres algunes mesures com activar el DUPROCRIM en fase d'alerta o suspendre activitats esportives i de casals de lleure a l'aire lliure. També han activat un Dispositiu preventiu per visitar a les persones més vulnerables de la ciutat i donat pas gratuït a la piscina municipal als majors de 65 anys, menors de 12 i dones embarassades.