Almenys 12 municipis gironins han patit avui una nit tropical.



La majoria de les estacions meteorològiques del Servei Meteorològic de Catalunya a l'Alt Empordà han superat els 20 graus de mínima.



Destaquen els 22,9 graus de Roses o els 22,3 de Portbou. En ambdues poblacions, hi ha bufat el vent de tramuntana, cosa que ha fet pujar el mercuri.



També hi ha punts fora de l'Alt Empordà que han patit una nit tropical com ara tres poblacions del Baix Empordà, on la temperatura mínima ha estat elevada: La Tallada d'Empordà (20ºC), Torroella de Montgrí (21ºC) i Castell-Platja d'Aro (20,7ºC). També ha pujat de valent el mercuri a la capital de la Selva: a Santa Coloma s'ha arribat als 20 graus. I a Banyoles, als 21,5 graus de mínima.



Avui s'espera el pic de la tercera onada de calor de l'estiu. A tot Catalunya hi ha activat l'avís per Calor del Meteocat però el nivell més alt de les comarques de Girona està previst a les comarques de la Selva, Garrotxa i Ripollès. Mentre que a la resta, el perill és moderat.



Està previst que les temperatures es moguin entre 34 i 39 ºC. L'ambient serà molt calorós a les hores centrals del dia i xafogós a la Costa Brava durant tota la jornada, segons informa el Meteocat.



Arran d'aquesta situació d'onada de calor, la tercera de l'estiu, provoca que hi hagi elevat risc d'incendi, per la qual cosa el Govern fa una crida a no abaixar la guàrdia i seguir les recomanacions de Protecció Civil pel que fa a la protecció de la salut, i també en extremar la prudència per evitar un incendi forestal.



Aquesta és la situació de risc d'incendi per avui, segons el Pla Alfa publicat pels Agents Rurals:





Mapa del Pla Alfa per avui dia 24: pic.twitter.com/JMvxPv3vKS — Agents Rurals (@agentsruralscat) July 24, 2019

A partir de demà, la temperatura baixarà, però serà divendres quan baixarà de forma més destacada i hi haurà tempestes, sobretot, al nord de les comarques gironines.Lameteorològica per a les pròximes hores, en format vídeo, del Meteocat: