Dos accidents amb ferits per la irrupció de senglars a Garriguella i Vilobí

Dos accidents de trànsit han acabat aquesta nit i matinada amb ferits per la irrupció de senglars a Garriguella i Vilobí.

El més malparat és un motorista que ha quedat ferit de poca gravetat a Garriguella.

Aquest sinistre viari es va produir ahir quan faltaven pocs minuts per dos quarts d'onze de la nit a la carretera C-252, a l'altura del quilòmetre 52, en sentit Garriguella.

Un motorista va resultar ferit en irrompre un senglar a la carretera. Va patir una ferida a la zona del turmell.

El SEM el va evacuar en estat de poca gravetat a l'hospital de Figueres.

Els Mossos i els Bombers també van actuar en aquest accident de trànsit.

I també en el que va produir-se a l'Eix Transversal al seu pas per Vilobí. A l'altura del quilòmetre 230 de la C-25, un vehicle que anava en sentit Girona es va veure sorprès per un seglar que creuava la via.

A conseqüència del fet, el vehicle va quedar malmès i una persona va resultar ferida lleu.