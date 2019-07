ERC obre expedient disciplinari a l'extinent d'alcalde de Camprodon

Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) va obrir ahir un expedient disciplinari a qui va ser l'extinent d'alcalde de Camprodon, Jordi Batchelli, per la presumpta implicació en el «cas Estela». Aquest afer investiga suposades actuacions irregulars de la Diputació de Barcelona entre el 2011 i el 2013.

El partit l'ha suspès cautelarment de la seva condició d'amic fins que s'aclareixi la seva presumpta implicació en el cas. Aquesta condició converteix una persona en col·laboradora del partit i li permet participar en les activitats d'ERC del seu municipi i rebre informació de l'activitat del partit, entre d'altres.

A través d'un comunicat, el partit ha anunciat les mesures que prendrà i ha reafirmat el seu «compromís inequívoc» amb la transparència i la bona gestió. Per aquest motiu, assegura que es posa a disposició de la Justícia «per facilitar la resolució més ràpida i satisfactòria dels fets denunciats».

Aquesta informació surt a la llum després del sumari que La Vanguardia va publicar aquest passat diumenge amb continguts d'aquest cas i en què apareix el nom de l'extinent d'alcalde com a un dels suposats implicats en el cas de corrupció. Segons aquesta peça, Batchelli s'hauria beneficiat de contractes menors de la Diputació de Barcelona «amb l'objectiu de no superar el llindar que obliga a licitar el contracte per procediments de pública concurrència».



Tinent d'alcalde

Jordi Batchelli va ser tinent d'alcalde de Camprodon fins al juliol de 2018, quan va dimitir per motius laborals. El 2015 va liderar la llista d'ERC. En una etapa anterior també havia estat regidor i va tenir responsabilitats al Consell Comarcal. La seva implicació al Consell Comarcal va acabar el juliol del 2017, quan va dimitir també per motius laborals.

L'extinent d'alcaldia era un dels responsables de Vigfa, una empresa filial al grup IGFA de les Preses, que va ser objecte d'un escorcoll de la Policia Nacional el maig del 2018 en el marc de d'investigació de les actuacions de la Diputació de Barcelona.

Jordi Batchelli ha explicat a Diari de Girona que «està molt tranquil», tot i que «no entén la raó per la qual el relacionen amb la Diputació de Barcelona, perquè durant aquella època no estava com a tinent d'alcalde» i «no tenia res a veure amb la Diputació».



Detencions

El maig de l'any passat es van detenir 29 persones en l'operació Estela pel presumpte desviament de 2 milions d'euros de subvencions de la Diputació de Barcelona.

La investigació va arrencar fa tres anys arran de denúncies presentades sobre la manera de procedir de les subvencions de la Direcció de Relacions Internacionals de la Diputació.