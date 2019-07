Els municipis reclamen «modificacions» del Codi Penal per fer front als robatoris

L'Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM) reivindica la importància d'adaptar la legislació vigent a la creixent inseguretat que pateixen els municipis de les comarques gironines i la resta de Catalunya.

En aquest sentit, l'ACM ha enviat a tots els ajuntaments del territori una moció que expressa la preocupació per l'alarma social que hi ha i insta la Fiscalia general de Catalunya i el Tribunal Superior de Justícia a fer una graduació de les peticions de pena. A més, insta el Parlament de Catalunya i el Congrés dels Diputats a modificar el codi penal per elevar les penes d'aquest tipus de delictes.

La moció també reitera la importància d'una bona coordinació entre cossos policials i ajuntaments. L'entitat catalana valora positivament l'esforç que des de la Consellera d'Interior s'ha fet per combatre la delinqüència, ja que està prevista la incorporació de 750 nous agents dels Mossos cada any en els propers dos anys, i el reforç policial a Barcelona amb 320 nous efectius a partir del mes d'octubre.

En aquest sentit, el president de l'ACM, David Saldoni, reclama «modificacions ràpides» al Codi penal que impedeixi la reiteració delictiva, i que els lladres «entrin per una porta i surtin per l'altra». Saldoni reconeix la feina dels Mossos i policies locals per detenir lladres, però lamenta que veuen amb impotència com la justícia no hi pot fer res.

Segons l'entitat, l'objectiu principal d'aquesta acció és garantir la seguretat dels ciutadans dotant a l'administració de les eines legals suficients per combatre l'increment de robatoris en habitatges, així com altres delictes i episodis de violència puntual.

Abans d'enviar-se a tots els consistoris, al mes de març l'ACM i el Consell Comarcal del Maresme van consensuar una moció per fer front als robatoris, sobretot, els que es produeixen en nuclis disseminats de les localitats.

L'ACM és l'entitat municipalista de referència a Catalunya i compta amb més d'un miler d'ens locals associats. Entre els quals, 932 ajuntaments, 35 Entitats Municipals Descentralitzades (EMD), 42 consells comarcals, quatre diputacions, tres consorcis i tres mancomunitats.