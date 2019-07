Segon dia d'onada de calor amb màximes de 36,7 ºC

El segon dia d'aquesta tercera onada de calor de l'estiu va deixar temperatures elevades. El valor màxim es va produir a Girona, amb 36,7 graus. Altres localitats que van superar els 36 graus van ser Olot (36,5 ºC) i Banyoles (36,2 ºC). A Anglès es va arribar fins als 35,6 graus i a Fornells, a 35,4. Cal recordar que aquesta onada de calor, el seu primer dia, ja va deixar 36,6 graus a la ciutat de Girona.

Si durant el dia d'ahir va haver màximes altes, cal dir que va ser un dimarts que es va tornar a viure una nova nit tropical en diversos punts de la demarcació. A Portbou, Banyoles, Navata, Darnius i Roses es van superar els 20 graus durant la nit i matinada. El punt on el termòmetre es va elevar més és Portbou -com ja va passar dilluns- i aquí hi ha haver una mínima de 22,7 graus.

A Roses, el mercuri també va pujar de valent i en aquest punt del litoral va ser difícil dormir, ja que es va arribar als 22,6 graus de mínima. I al Pla de l'Estany, per exemple, a Banyoles, hi va haver un registre mínim de 21,3 graus.

Aquesta situació tant de dia com de nit s'agreujarà avui, ja que els termòmetres tocaran sostre, especialment a les zones d'interior i a la costa, on farà una forta xafogor.

Aquesta situació meteorològica posa en alerta tots els serveis d'emergències pel fort risc d'incendi, i és que segons el mapa dels Agents Rurals, el Pla Alfa, les comarques de Girona es troben en fase 2, cosa que representa que cal anar amb compte a l'hora de fer activitats i no posar en risc i causar un foc forestal.

Aquesta situació meteo­rològica d'onada de calor es preveu que s'allargui fins aquest dijous i a ­partir de llavors, les temperatures aniran a la baixa. Per tant, els ­registres s'aniran normalitzant.