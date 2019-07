Alerten d'una estafa telefònica per la compra d'un matalàs a Ripoll

L'ajuntament de Ripoll alerta d'una estafa telefònica per la compra d'un matalàs.

Busquen enganyar gent gran cobrant-los serveis no demanats.

Des del consistori, s'assegura que en el cas de sospitar que és víctima d'aquesta estafa cal trucar a la Policia Local de Ripoll al 972714414 o als Mossos d'Esquadra al 112.

L'Ajuntament de Ripoll informa que ha rebut l'avís per part de la Unió de Botiguers de Ripoll, d'una estafa telefònica relacionada amb la compra d'un matalàs.

El modus operandi és el següent: es rep una trucada del número 936.678.840 fent-se passar per la botiga on es va comprar el matalàs, per dir que vindran a fer un manteniment gratuït, que ja venia inclòs en el preu de compra.

Un cop han establert la visita al domicili, pretenen cobrar per altres serveis i enganyar a la gent.

Els estafadors de matalassos també s'han fet veure les últimes setmanes pel Gironès, però en aquest cas no per via telefònica. Si no que intenten vendre productes i enredar a la gent gran, ja que mai els arriben. L'últim punt on s'han denunciat casos és a Llagostera i la Policia Local també demana estar-ne alerta.

Abans se n'havia detectat a Campllong i van ser detinguts dos falsos comercials.