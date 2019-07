Asetrans diu que el nou tram de l'A-2 és com un «aeroport sense avions»

L'Associació de Transports de Girona (Asetrans) va expressar ahir en un comunicat la seva opinió respecte del tram inaugurat, el passat 17 de juliol, de l'N-II a Vilademuls. Les obres del tram de 3,3 quilòmetres van acabar 10 anys després que comencessin. Un any després que s'iniciessin, les obres es van haver d'aturar per ser un dels projectes inclosos en les retallades de l'aleshores ministre José Blanco i no es van reprendre fins a l'any 2015 amb un projecte modificat.

Asetrans ha declarat que «tant ells com tothom han sentit vergonya d'aquesta infraestructura», i que «segurament aquest és el motiu pel qual ni ministres ni consellers van assistir a la inauguració d'un tram de carretera construït a 300 metres per any». A més, afirmen que el «sense sentit de tram» actualment és com «un aeroport sense avions», perquè no els facilita els trajectes de transport.

Arran de les obres de l'N-II el transport gironí va ser redirigit a l'autopista, dins el marc que serien unes desviacions «temporals» i rebrien una bonificació. La bonificació màxima que van rebre va ser del 50%, aconseguida el mes de gener arran d'una restricció feta a Tarragona.

A mitjans de 2016, vista la perpetuïtat de la restricció, l'Associació de Transportistes va reivindicar modificacions i solucions pel transport gironí, respectant sempre la prohibició de circulació per Bàscara, i mostrant-se d'acord en el fet que el transport de llarg recorregut o en trànsit mantingués la circulació per l'autopista.

Una de les reivindicacions que va fer va ser l'aixecament de la restricció pel transport local del tram Vilademuls Orriols, perquè els transportistes de la zona poguessin beneficiar-se del «Tram Gir» i fer «recorreguts lògics». L'aixecament va ser nul per dos motius. El primer perquè la previsió de finalització de les obres era pel setembre-octubre del 2018, i el segon perquè el tram de 2 quilòmetres que enllacen la sortida de l'autopista d'Orriols amb l'N-II «no estava preparat per suportar el pas de tants camions».

Asetrans, en aquest comunicat, exposava que la Generalitat de Catalunya «no ha tingut cap voluntat de fer una inversió en aquest tram de 2 quilòmetres» i que «es pregunten on van a parar els recursos que generen amb impostos i sancions».

Per últim, l'Associació de Transportistes afegia que El Servei Català de Trànsit actua «fent càlculs fàcils sense tenir en compte els volums de transport local respecte als totals» i que «mai entén que les reivindicacions del territori són del territori i no dels transportistes en trànsit o llarg recorregut».