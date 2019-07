S'incendia una nau industrial a Quart i el fum obliga a tallar l'N-II

Incendi en una nau industrial a Quart, prop de la Creueta. Actualment hi treballen nou dotacions terrestres i un mitjà aeri. El fort fum de color negre, empès pel vent, es veu des de Quart i des del centre de la ciutat de Girona.



El foc s'ha declarat quan passaven pocs minuts de dos quarts de tres de la tarda. S'ha iniciat en una empresa dedicada a temes mecànics i ha afectat tant a l'exterior com a l'interior de la nau. Les flames que han afectat una mica de massa de forestal ja estan controlades. A l'interior, els bombers segueixen treballant per apagar el foc.



A causa del succés, l'N-II es troba tallada entre els quilòmetres 711,5 i 714,5 de la carretera, en els dos sentits de la marxa.







Incendi en una nau industrial dedicada a temes mecànics a Quart, a prop de la Creueta (avís 14.36 h). El foc exterior, que havia afectat una mica de massa forestal, està controlat. Les flames interiors ja estan baixant per l'acció de 9 dotacions de #bomberscat pic.twitter.com/iJOZYHfpCj — Bombers (@bomberscat) July 25, 2019