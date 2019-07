Un incendi ensorra el sostre d'una nau de Quart

Una nau industrial de Quart dedicada a temes mecànics ha patit un incendi aquest dijous a la tarda i el sostre s'ha ensorrat. L'avís s'ha rebut poc després de dos quarts de tres a una nau situada a prop de la Creueta. Es desconeixen les causes de l'incendi.



S'hi han desplaçat nou efectius terrestres i un helicòpter dels bombers. Un cop allà han vist que el foc exterior també havia afectat una zona de massa forestal. Pel que fa a dins de la nau, hi havia tres focus diferents i s'ha demanat a Endesa que tallés el subministrament d'un transformador elèctric proper. Pels volts d'un quart de quatre de la tarda els Bombers han donat el foc per extingit i s'està remullant la zona.





Incendi en una nau industrial dedicada a temes mecànics a Quart, a prop de la Creueta (avís 14.36 h). El foc exterior, que havia afectat una mica de massa forestal, està controlat. Les flames interiors ja estan baixant per l'acció de 9 dotacions de #bomberscat pic.twitter.com/iJOZYHfpCj — Bombers (@bomberscat) July 25, 2019

Helicòpter dels bombers treballant a la zona afectada | Miquel Cornellà

Un cotxe s'incendia i obliga a tallar la N-II

A banda de l'incendi a la nau, els Bombers també han rebut un avís per un. El vehicle incendiat es trobava al punt quilomètric 711,5 de l'N-II i durant mitja hora s'ha hagut de tallar aquesta via en els dos sentits. Seguidament, s'ha pogut restablir la circulació.