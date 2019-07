El jutjat no admet el recurs de l'Estat contra Sant Gregori pel suport a la reprovació del Parlament al rei

El jutjat contenciós número 2 de Girona ha estimat les al·legacions de l'Ajuntament de Sant Gregori (Gironès) i no ha admès a tràmit el recurs interposat per l'Estat contra el consistori per haver aprovat una moció de suport a la resolució del Parlament que reprovava la posició del rei Felip VI, "la seva intervenció en el conflicte català i la seva justificació de la violència exercida pels cossos policials l'1 d'octubre del 2017". El jutjat considera que es tracta de manifestacions de posicionament "ideològic" i que no tenen "projecció de conseqüències jurídiques i de força vinculant a tercers". Des de l'Ajuntament celebren la decisió i es mostren convençuts del que van aprovar i que no era necessari dur-ho a la justícia. El de Sant Gregori és el primer dels nou ajuntaments que l'Estat va portar als jutjats a rebre la resolució.

El jutjat contenciós 2 de Girona ha resolt no admetre a tràmit el recurs presentat per l'Estat contra la moció de suport a la resolució del Parlament que reprovava la posició del rei en el conflicte català i "la seva justificació de la violència exercida pels cossos policials l'1-O".

Juntament amb Sant Gregori, l'administració de l'Estat va portar vuit ajuntaments més als jutjats. En concret, els de Bolvir (Cerdanya), Sant Julià de Ramis, Llambilles (Gironès), Riudellots de la Selva (Selva), Torroella de Montgrí (Baix Empordà), Maià de Montcal (Garrotxa) i Pont de Molins, Vilabertran (Alt Empordà) i el Consell Comarcal de l'Alt Empordà.

A la resolució, el contenciós considera que l'acord impugnat no té efectes jurídics i les manifestacions realitzades són "merament de posicionament ideològic". "Aquestes manifestacions no són creadores i extintives de relació jurídica per la qual cosa escapen del control de l'ordre jurisdiccional present", detalla el jutge.

El jutjat ha resolt imposar les costes a l'advocacia de l'Estat, que va interposar en recurs en nom i representació de la delegació del govern espanyol a Catalunya. Contra la resolució és pot interposar un recurs d'apel·lació.

"Estem convençuts del que vam aprovar"

L'alcalde del municipi, Quim Roca, celebra la decisió i remarca que estan "convençuts del que van aprovar". També que no hauria d'haver arribat a mans de la justícia perquè "són clarament manifestacions que s'emmarquen en la llibertat ideològica, la llibertat d'expressió i el pluralisme polític".