L'alcalde de Sant Julià de Ramis veta l'accés a una reunió a dos representats de Junts i PSC

Junts per Catalunya Sant Julià de Ramis i Medinyà ha denunciat el veto de l'alcalde al regidor i portaveu de la formació, Josep Arbat, en una reunió organitzativa per a la Festa Major de Medinyà. Així mateix, la número 2 de la llista del PSC al municipi, Araceli Torres, també ha comunicat, a través de xarxes socials, que l'alcalde del municipi, Marc Puigtió, la va expulsar de la mateixa reunió.

La trobada, que es va fer el 23 de juliol, estava oberta a entitats i veïns que col·laboren en la festa, tal com ho anunciava la convocatòria de l'acte difosa pel mateix Ajuntament.

«L'excusa per no convidar-nos és que som oposició política i això només era una reunió per entitats i associacions. Però el cert és que hi havia persones que no hi eren a títol d'una entitat i jo represento, tal com detalla el web de l'Ajuntament de Medinyà, una associació juvenil del poble, que ha col·laborat a organitzar la festa major en altres ocasions», ha explicat Arbat en una nota de premsa difosa pel mateix partit polític. «Rebutgem tota forma d'autoritarisme i despotisme de qualsevol representant de la ciutadania i condemnem els fets», ha remarcat.

Per la seva banda, Araceli Torres ha lamentat que «és la primera vegada en 41 anys que m'expulsen d'una reunió convocada per un Ajuntament» i ha reivindicat, dirigint-se a l'alcalde, que «l'Ajuntament és de totes i tots, no només és teu».

Puigtió, en declaracions al Diari de Girona, s'ha defensat al·legant que «a la reunió tan sols hi van assistir entitats, Associacions de Famílies d'Alumnes (AFAs) i clubs del municipi», ja que l'equip de govern «vol que la festa major sigui el més participativa possible, per a tots els veïns del poble». Aquest és el primer cop que l'equip de govern del municipi convida les entitats a organitzar la festa major de forma col·laborativa, important el model que el mateix partit va emprar a Sant Julià de Ramis.

Fa tres setmanes que l'Ajuntament va convocar una primera reunió, i aquest dimecres va tenir lloc la segona, on segons Puigtió tan sols van assistir-hi representants d'entitats i AFAs. «La sorpresa va ser quan van venir Arbat i els socialistes. Em van dir que venien a organitzar la festa i jo els vaig contestar que el que ho organitza és l'Ajuntament, concretament el regidor de festes, i que com a oposició no hi podien estar, ja que no formen part de l'equip de govern i els partits polítics no hi estaven convidats. Si després volen organitzar algun acte concret o col·laborar, nosaltres n'estem encantats», ha expressat.

Malgrat aquestes declaracions, el cartell de convocatòria deixava clar que a la reunió hi estaven convidats tant les entitats com qualesol veí que hi volgués col·laborar.

A més, l'alcalde ha assegurat que l'Associació juvenil Medinyà jove, de la qual Arbat assegura formar-ne part, està dissolta: «Ara els joves del municipi estan representats per Espai Jove i a la reunió ja hi havia representants d'aquesta entitat». «Els dos han vingut conjuntament a la segona reunió a buscar confrontació. Si volen dir el que pensen com a partit, ho poden dir al ple, a les xarxes... però aquest no era l'espai adequat», ha conclòs.