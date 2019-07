El PSC d'Olot demana mesures per millorar el trànsit al vial Sant Jordi

El grup municipal del PSC a Olot demana mesures urgents per millorar el trànsit a Olot durant les obres d'asfaltatge de l'avinguda Sant Jordi. Segons ells, les actuals obres d'asfaltatge de l'avinguda estan provocant durant aquests dies greus problemes de trànsit i de seguretat vial al centre d'Olot i, de rebot, a les principals avingudes i artèries de la ciutat.

Davant aquests problemes que afecten la majoria dels ciutadans d'Olot, però també de la comarca i molts turistes que visiten aquests dies la ciutat, el PSC demana a l'equip de govern de l'Ajuntament que apliqui de forma urgent les següents mesures: «Més presència policial a les avingudes i carrers per regular el trànsit, demanar la col·laboració dels Mossos per desenvolupar tasques de suport a la Policia Municipal, millorar la senyalització de les obres i els circuits alternatius, habilitar aparcaments gratuïts en l'anella de la ciutat per facilitar l'accés al centre a peu o amb transport públic, control de pas del camions grans per la carretera de la parcel·lària, ja que provoquen retencions i problemes de seguretat vial, i més control sobre els vehicles mal aparcats que dificulten la circulació. Apunten que calia haver estudiat més bé quines eren les setmanes amb ménys trànsit a la ciutat.