Alerten d'una estafa telefònica a gent gran amb la venda de matalassos a Ripoll

L'Ajuntament de Ripoll alerta d'una estafa telefònica per la compra d'un matalàs. Segons asseguren, busquen enganyar gent gran cobrant-los serveis no demanats. Des del consistori, s'assegura que en el cas de sospitar que és víctima d'aquesta estafa cal trucar a la Policia Local de Ripoll al 972714414 o als Mossos d'Esquadra al 112.

L'Ajuntament de Ripoll informa que ha rebut l'avís per part de la Unió de Botiguers de Ripoll, d'una estafa telefònica relacionada amb la compra d'un matalàs.

El modus operandi consisteix en el següent: es rep una trucada del número de telèfon 936.678.840 fent-se passar per la botiga on es va comprar el matalàs, per dir que vindran a fer un manteniment gratuït, que ja venia inclòs en el preu de compra.

Un cop han establert la visita al domicili, pretenen cobrar per altres serveis i enganyar la gent, que abonen els diners que els demanen si no saben que es tracta d'un engany.

Els estafadors de matalassos també s'han fet veure les últimes setmanes pel Gironès, però en aquest cas no per via telefònica sinó que intenten vendre productes i enredar la gent gran, ja que mai els arriben. L'últim punt on s'han denunciat casos és a Llagostera i la Policia Local també demana estar-ne alerta. I de fet, segons fonts policials, aquest grup de persones també estaria actuant en poblacions de la rodalia de Llagostera.

En els fets recollits per la Policia Local de Llagostera el modus operandi dels estafadors consisteix, segons destaquen des del cos policial a trucar el timbre de les cases presentant-se com a comercials d'una empresa de matalassos oferint el canvi del matalàs amb unes condicions molt avantatjoses, on es demana una paga i senyal de 80 euros.

Els dos estafadors, de complexitat corpulenta, es desplacen amb una furgoneta Renault Kangoo de color blanc. La Policia Local de Llagostera ha rebut dues denúncies de dos veïns, a un dels quals els estafadors van aconseguir estafar 80 euros.



Els primers, a Campllong

Abans s'havia detectat aquest tipus d'estafa a Campllong i com a resutat de la investigació dels Mossos d'Esquadra van ser detinguts dos falsos comercials el mes de juny. Aquests varen arribar a estafar 1.000 euros a gent gran de Campllong amb la venda de matalassos i coixins inexistents.

Els Mossos d'Esquadra van detenir els dos presumptes estafadors, que s'aprofitaven la vulnerabilitat d'ancians que viuen sols en cases aïllades. Aquí, la policia va rebre tres denúncies per fets comesos entre mesos d'abril i maig a la població de Campllong i va resoldre-ho a principis de juny.