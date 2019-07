Brigades de voluntaris contra les agressions sexuals a les Festes del Tura

Brigades itinerants de voluntaries i voluntaris vigilaran llocs mancats d'il·luminació i situacions de noies en estat d'embriaguesa o de desorientació en les pròximes Festes del Tura d'Olot. La intenció és prevenir i evitar agressions sexuals i LGTBI-fòbiques.

Les brigades itinerants estaran formades per voluntàries i voluntaris que aniran identificats amb una samarreta i actuaran en combinació amb els cossos policials.

Les brigades estaran centralitzades a l'espai lila de les Festes del Tura. Es tractarà d'una carpa, degudament identificada, que estarà situada davant del local de les entitats, al passeig d'en Blay, 6. És un lloc assentat en vertical damunt del focus de les festes. Al seu voltant, la gent es reuneix per dirigir-se a les activitats.

L'espai lila estarà obert de les 12 de la nit fins a les 6 de la matinada durant les quatre nits de les festes, del 6 fins al 9 de setembre.

Les voluntàries i els voluntaris que formaran part de les brigades contra les agressions sexuals rebran una formació mínima de com actuar. Per fer la formació, el Consorci de Benestar Social de la Garrotxa ha programat una sessió de formació xerrada per al dia 2 de setembre a les set de la tarda, a la sala Torín.

A la sessió, concretaran el que està definit com una agressió sexista, una agressió sexual i una agressió LGTBI-fòbica. A partir de la definició, explicaran quin és el circuit d'actuació en cas d'agressió. A més de voluntaris i voluntàries, la formació anirà adreçada a professionals que intervenen en casos d'agressió, als representants de les entitats que gestionen les barraques i a totes les persones que hi estiguin interessades.

Les voluntàries de les brigades formaran part del col·lectiu de col·laboradors de les Festes del Tura. Des de fa quatre anys, els col·laboradors ajuden els membres de la comissió en l'organització i control dels actes més multitudinaris. Per exemple, la cercavila d'inici, el ball dels gegants, el correfoc i el ball de les espelmes. La funció dels col·laboradors ha estat lloada per la comissió de festes.



L'espai lila

Després de tres anys de gestions, les pròximes Festes del Tura tindran un lloc lila. «Si hem tardat tres anys a tenir un espai lila és perquè calia fer una cosa ben feta i ben professionalitzada», va explicar el director de les festes, Jordi Serrat. Segons ell, hi haurà uns professionals formats. Ha argumentat que abans de decidir-se han explorat bé l'oferta d'empreses i entitats que munten espais liles en festes majors i concerts.

La funció de l'espai serà la de fer de senyal d'acollida en situacions d'agressions sexuals. Serà gestionat per l'entitat empordanesa Medusa Transformació Social amb perspectiva de gènere, la qual té experiència en aquest tipus d'actuacions. Hi haurà dues noies formades a l'exterior de l'espai que repartiran xapes i bosses amb lemes no sexistes.

En el cas que tingui lloc una situació d'agressió sexual, des de l'espai lila activaran un protocol d'actuació del qual en formen part els Mossos d'Esquadra i la Policia Local. També està prevista la intervenció dels serveis sanitaris.