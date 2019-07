El jutjat desestima el recurs de l'Estat contra Sant Gregori per reprovar el Rei

El jutjat contenciós número 2 de Girona ha estimat les al·legacions de l'Ajuntament de Sant Gregori i no ha admès a tràmit el recurs interposat per l'Estat contra el consistori per haver aprovat una moció de suport a la resolució del Parlament que reprovava la posició del rei Felip VI, «la seva intervenció en el conflicte català i la seva justificació de la violència exercida pels cossos policials l'1 d'octubre del 2017».

El jutjat considera que es tracta de manifestacions de posicionament «ideològic» i que no tenen «projecció de conseqüències jurídiques i de força vinculant a tercers».

Des de l'Ajuntament han celebrat la decisió i es mostren convençuts del que van aprovar i que no era necessari dur-ho a la justícia. El de Sant Gregori és el primer dels nou ajuntaments que l'Estat va portar als jutjats a rebre la resolució.

Juntament amb Sant Gregori, l'administració de l'Estat va portar vuit ajuntaments més als jutjats: els de Bolvir, Sant Julià de Ramis, Llambilles, Riudellots de la Selva, Torroella de Montgrí, Maià de Montcal, Pont de Molins i Vilabertran, a més del Consell Comarcal de l'Alt Empordà.



Costes per l'advocacia de l'Estat

El jutjat ha resolt imposar les costes a l'advocacia de l'Estat, que va interposar el recurs en nom i representació de la delegació del Govern espanyol a Catalunya. Contra la resolució es pot interposar un recurs d'apel·lació.