L'onada de calor s'acomiada de Girona amb temperatures de més de 36 graus

Hidratar-se és una de les solucions per poder passar les hores de més calor. foto: m.martí

L'onada de calor va tancar ahir amb el pic més alt del termòmetre a l'Alt Empordà, Espolla, amb 36,6 graus. L'altra localitat gironina que va superar els 36 graus va ser Banyoles amb 36,4 graus. En canvi, a Girona la màxima va baixar molt en comparació a la màxima aconseguida el dimecres, amb una temperatura de 35,5 graus en comparació als 36,7 als quals vam arribar el dimecres.

Ahir, tot i haver-hi la possibilitat de tenir un nivell moderat d'ozó troposfèric amb avís preventiu de superació de llindar d'informació, finalment no es va assolir. Aquesta situació de contaminació aquest dimecres sí que es va donar i es va sobrepassar el llindar d'informació a la població (>180 µg/m3) al punt de mesurament de l'estació del Montseny de la ZQA 8 - Comarques de Girona. Aquí es va superar el llindar durant una hora, a les dues de la tarda, i es va arribar als 204 µg/m3, segons el Departament de Territori i Sostenibilitat.

L'ozó és un dels gasos que poden tenir efectes adversos per a la salut humana quan es troba en concentracions superiors a les habituals. És un contaminant que no s'emet directament a l'atmosfera, sinó que es forma a partir de reaccions químiques entre contaminants primaris com els òxids de nitrogen (NOx) i els compostos orgànics volàtils (COV). Qualsevol persona amb problemes de cor i de pulmons, els nadons, els infants en edat preescolar i les dones embarassades són especialment sensibles als efectes de l'ozó.

Amb superació del llindar d'alerta, Territori ahir va recordar que la població sensible ha d'evitar l'exercici físic a l'exterior i reduir-lo la resta, mentre que, en cas de superació del llindar d'informació, es recomana reduir l'exercici només a la població de risc, segons el Departament de Territori.

Aquesta situació per tant, és causada per altes temperatures i en l'últim dia de l'onada de calor les màximes més destacades han estat registrades a l'Alt Empordà, a Espolla. Banyoles va arribar a una màxima de 36,4, mentre que Olot i Girona no van superar els 36 graus. En el cas d'Olot es va quedar a 35,8 graus i Girona, als 35,5.

Una mostra que els valors de temperatura van ser elevats en aquest últim dia d'onada de calor són les mínimes que es van registrar en diversos punts de la província. A Portbou van tornar a tenir una nova nit tropical amb una mínima que es va enfinar fins als 24,1 ºC. Els municipis que van patir una nit i matinada més dura es van centrar en l'Alt Empordà, amb excepció de Banyoles (21,1 ºC). A l'Empordà es van superar els 20 graus de mínima en quatre estacions meteorològiques: Navata (20,1 ºC), Roses (21,3 ºC), pantà de Darnius - Boadella (20,6 ºC) i Portbou (24,1 ºC). L'episodi de calor ha deixat zones amb alt risc d'incendi i s'insta, des de l'administració, a no abaixar la guàrdia.

De cara a avui, l'onada de calor ja haurà remès després de quatre dies d'altes temperatures que s'han convertit amb xafogor i es començarà a notar una baixada de les temperatures i el dissabte, hi ha previsió de tempestes en molts punts de la província.