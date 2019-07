Quinze trens i 4.000 viatgers afectats per l'avaria de l'AVE entre Barcelona i Figueres

L'avaria de l'AVE entre Barcelona i Figueres, causada per una incidència a la catenària a l'altura de Montcada i Reixac, ha afectat 4.000 viatgers d'un total de 15 trens fins al migdia, segons ha informat la companyia Renfe. El seu portaveu, Antonio Carmona, ha explicat que Renfe fa tots els esforços "tècnics i materials" per minimitzar l'avaria i garantir la mobilitat dels passatgers fins que l'avaria no quedi resolta. Per la seva part, fonts d'Adif han explicat que els tècnics hi continuen treballant i que no hi ha cap estimació per a restabliment del servei. Renfe s'ha compromès a compensar els viatgers que ho sol·licitin. La incidència ha començat poc abans de tres quarts de vuit del matí.

Mentrestant, els viatgers de l'alta velocitat s'han encaminat cap als trens Regionals i de Mitja Distància, així com els viatgers que van o vénen de França.

De retruc, la línia Barcelona-Madrid també s'ha vist afectada amb alguns retards i s'han hagut de mobilitzar trens que estaven al taller o en reserva per cobrir el trajecte que havien de fer els combois que havien d'arribar a Sants procedents de Vilafant i continuar el trajecte cap a la capital espanyola.