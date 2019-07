Unió de Pagesos vol que els MENAs treballin a la campanya agrària com a mesura d'inserció

Fa temps que Unió de Pagesos defensa que calen mesures laborals i socials per millorar la gestió de la campanya agrària. En aquest context, el sindicat agrari planteja que els menors no acompanyats treballin al sector agrari per tal d'afavorir la inserció social d'aquest col·lectiu i demanarà al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies que impulsi polítiques per potenciar que aquests joves puguin adquirir experiència laboral en sectors que ho necessiten.

Des del juny, la Generalitat ha tramitat 30 autoritzacions excepcionals perquè menors tutelats de 16 a 18 anys puguin treballar a la campanya de la fruita.



Inserció laboral exitosa

Des del 2017, Unió de Pagesos a través de la Fundació Pagesos Solidaris, ha realitzat formacions d'acollida i formació professional a més de 147 MENAs i s'ha implicat a fer propostes per donar oportunitats laborals a aquest col·lectiu en risc d'exclusió social. Salomó Torres, vicepresident de la Fundació Pagesos Solidaris i responsable de Sectors Socials d'Unió de Pagesos, valora positivament l'experiència , que «ha donat fruits amb la inserció laboral exitosa de menors contractats directament per pagesos i empreses».

De moment, la iniciativa s'ha dut a terme al Segrià, però des del sindicat demanen que s'estengui a tot el territori català, a aquelles zones on es necessiti mà d'obra. A més, volen que aquesta oportunitat es doni també a altres col·lectius vulnerables que queden forma del sistema laboral, com ara els immigrants pendents de regulació. «El que volem és posar una nota positiva a aquest col·lectiu, que en els últims mesos ha estat vinculat a la violència: que aquells nanos que veuen la proposta com una oportunitat per treballar, tinguin la porta oberta i ho intentin», conclou Torres.

Davant d'això, el sindicat demana al Departament de Treball una aposta decidida per afermar el circuit que ha dut a terme la Fundació Pagesos Solidaris i el Servei de Contractació de Treballadors d'Agroxarxa, empresa de serveis d'Unió de Pagesos, en lligar l'orientació, formació i capacitació professional amb la prospecció laboral i gestió de col·locació a empreses del sector agrari, la qual consideren «una experiència molt adient tant pels menors com per l'empresa contractant».

A Girona, però, segons Xavier Frigola, coordinador territorial a les comarques de Girona de la Unió de Pagesos de Catalunya, ara mateix no fa falta mà d'obra al camp. És per aquest motiu que que la iniciativa es troba en stand-by. «La gent que treballa a la fruita ho fa per campanyes. D'aquí 10 o 15 dies començarà la campanya de la collita de la poma, però a diferència dels cereals, la de la poma és una producció relativament estable i ho tenim bastant controlat», assegura Frigola. No obstant això, deixa la porta oberta a importar aquest projecte en un futur a comarques gironines, en funció de les necessitats del territori.