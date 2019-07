Una avaria deixa set hores la línia d'alta velocitat sense servei

Caos a l'alta velocitat i al servei de Rodalies arran d'una avaria a l'estació de Sants de Barcelona. La incidència tècnica va provocar ahir que 4.000 passatgers que havien de circular entre Barcelona i Figueres es trobessin amb trens cancel·lats. L'afectació, segons Renfe, va ser de 15 trens.

Aquesta situació va complicar la situació de retruc als trens regionals, ja que Renfe va derivar els passatgers afectats per l'avaria de l'AVE a la línia convencional -Mitja Distància i Rodalies- així com els usuaris que anaven o venien de França. De fet, els que procedien de Barcelona, se'ls portava fins a l'estació de Girona. I des d'aquest punt podien dirigir-se cap a la línia d'alta velocitat i anar direcció a França, ja que la línia funcionava en aquest sentit, segons Renfe. La circulació de trens es va restablir, però amb una sola via, a partir de les tres de la tarda i es preveu que avui quedi totalment noralitzada. El tall total del servei va durar més de set hores en un dia especialment complicat, ja que moltes persones ahir començaven les seves vacances, en ser aquest l'últim cap de setmana de juliol. Una vegada oberta una de les dues vies, es va restablir el servei, però amb retards que es van sumar a la situació viscuda fins al migdia. Està previst, segons va informar ahir Adif, que la segona via estigui operativa a primera hora d'aquest dissabte i, per tant, es recuperi la normalitat a la línia d'alta velocitat.



Passatgers indignats

A les xarxes socials, especialment a Twitter, ahir, durant el matí es van poder llegir comentaris d'impotència d'alguns passatgers de l'AVE i també d'altres que s'havien trobat a dins de trens Regionals i que havien de fer trajectes, per exemple, entre Barcelona i Girona -que dura una hora i mitja- dempeus, a causa de la gran presència de persones.

Una de les usuàries, Aina Baig, piulava a Twitter: «Fa deu minuts que hauria d'haver arribat a Madrid. Estic dreta en un regional Girona-Barcelona sense saber si a Sants podré agafar un AVE direcció Madrid. Gràcies Renfe». Un altre passatger, Adrià Giner, també va utilitzar aquesta xarxa social per mostrar la seva situació: «Des de les 8.15 aturats a l'estació de Girona. Ara transbord i Rodalies fins a Barcelona. Un transbord més i AVE a Madrid. Renfe, alguna cosa a dir?». Aquests són alguns exemples de persones que es van trobar ahir atrapades en el sistema ferroviari.

L'avaria de l'AVE entre Barcelona i Figueres va ser causada per una incidència a la infraestructura entre Sants i Bifurcació Mollet. Això va provocar la interrupció del servei d'Alta Velocitat entre Barcelona, Girona i Figueres.

L'avaria, segons Adif, era un problema a la catenària localitzat a l'altura de Montcada i Reixac. La incidència es va originar ahir pels volts de tres quarts de vuit del matí. Des de Renfe el seu portaveu, Antonio Carmona, va explicar que tan bon punt es va informar de l'avaria, Renfe va posar tots els esforços «tècnics i materials» per minimitzar-la i garantir la mobilitat dels passatgers fins que la incidència no quedés resolta.

Durant tot el dia, Adif va estar treballant en l'avaria per restablir la normalitat a la línia. Aquesta situació a l'alta velocitat entre Barcelona i Figueres va provocar també que, de retruc, la línia Barcelona-Madrid es veiés afectada amb alguns retards i es van haver de mobilitzar trens que estaven al taller o en reserva per cobrir el trajecte que havien de fer els combois que havien d'arribar a Sants procedents de Vilafant i continuar el trajecte cap a Madrid.

Renfe va informar que s'ha compromès a compensar els viatgers que ho sol·licitin després d'aquest episodi que s'ha produït en plena operació sortida de vacances.