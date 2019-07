El Consell del Gironès dona el mateix sou de 35.000 € al president i al vicepresident

El Consell Comarcal del Gironès constituït l'11 de juliol acaba d'aprovar el cartipàs i les retribucions dels consellers, tot establint dos sous amb la mateixa quantia per al president de Junts per Catalunya (JxCAT) i el vicepresident primer d'ERC, els dos partits coaligats a l'equip de govern. Així, tant Quim Roca com Marc Puigtió percebran 35.000 euros anuals bruts per a una dedicació parcial. Segons va informar l'ens, la percepció econòmica del segon vicepresident, Carles Ribas, de JxCAT i «amb una dedicació parcial menor», serà de 15.000 euros.

En conjunt, els «càrrecs electes i eventuals» del nou Consell del Gironès cobraran 331.300 euros bruts a l'any, el que representa prop de 4.000 euros més que els 327.000 globals del mandat anterior. Llavors, l'administració va indicar que hi havia un conseller menys i un vicepresident més.

El Consell comarcal va celebrar dimecres la sessió plenària en la qual va aprovar el cartipàs per al mandat 2019-2023 i, també, la disposició de «dos assessors per a tasques de govern local, gestió de l'administració pública i comunicació» –tal com va informar a través d'un comunicat posterior.

Així, d'acord amb l'aprovat en aquest ple, aquesta legislatura el Gironès compta amb un Consell de presidència format per onze càrrecs electes: Pilar Aliu (JxCAT) al capdavant de Medi Ambient; Àdam Bertran (ERC), de Cultura i Turisme; Anna Maria Coll (ERC), d'Esports i Joventut; Pere Lluís García (JxCAT), de l'Escola de Música del Gironès; Sònia Gràcia (JxCAT), d'Ensenyament; Gemma Johé (ERC), d'Igualtat i Gent Gran; Robert Mundet (JxCAT), de Serveis Econòmics; Toni Vidal (ERC), de Desenvolupament Local i Oficina Comarcal de Consum; Carles Ribas (JxCAT), de Cooperació i Serveis Tècnics; Marc Puigtió (ERC), de Serveis a les persones i Consorci de Benestar Social Gironès-Salt; i Quim Roca (JxCAT), de Governació, Règim interior, Transparència i Comunicació.

Al mateix temps, es van designar els representants dels diferents grups comarcals (JxCAT, ERC, CUP, PSC i C's) a organismes, entitats o institucions comarcals.

Pel que fa a les retribucions dels consellers, es va determinar que els que estiguin al càrrec d'una àrea rebin un màxim de 10.500 ? bruts anuals en indemnitzacions per assistències, 6.450 pel que fa als portaveus dels grups i 4.050 als que no ho siguin i no tinguin cap àrea. L'equip de govern del Consell del Gironès el conformen 23 consellers, 12 de JxCAT i 11 d'ERC.

El grup majoritari de l'oposició, la CUP-Alternativa Municipalista (amb 5 representants que van votar en contra del cartipàs), va acusar el nou govern d'utilitzar el cartipàs «per duplicar càrrecs i augmentar sous». Aquesta formació va criticar «l'augment de la despesa anual en termes generals» i, sobretot, «que un vicepresident primer passi de cobrar per la mateixa dedicació del 50% gairebé el doble que en l'anterior mandat (de 18.000 a 35.000 ?)». A més, la CUP va afirmar que, sumant-hi el sou d'alcalde de Sant Gregori, el president del Consell del Gironès «rebrà anualment 60.000 ? bruts»; i el vicepresident, «54.000», sumant-hi la retibució a l'alcaldia de Sant Julià de Ramis. El partit també va rebutjar la despesa que suposaran els dos assessors nous.