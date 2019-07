Girona El PSC organitza una jornada formativa per a càrrecs municipals

El Partit Socialista de Girona va celebrar ahir una jornada formativa adreçada a càrrecs municipals, que es va realitzar a l'Espai del Peix de Palamós i a la qual van assistir prop d'un centenar de persones, entre elles el diputat i primer secretari gironí, Marc Lamuà. La jornada es va dividir en dues parts, començant per una xèrrada a càrrec de la periodista Teresa García Campos, amb la qual va donar les claus per preparar una intervenció en un plenari o per dirigir-se als mitjans de comunicació. Tot seguit, Òscar Aparicio va explicar com funciona la hisenda municipal i l'elaboració i el seguiment d'un pressupost. L'última part va consistir en una taula rodona on es va parlar de socialisme, municipalisme i actualitat política amb diversos càrrecs del partit.