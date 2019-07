L'hospital de Campdevànol, sense cirurgians per cobrir dues vacants

La façana de l'hospital de Campdevànol, que no troba cirurgians per cobrir dues jubilacions.

L'hospital municipal de Campdevànol (Ripollès) ha passat de tenir tres cirurgians als quiròfans a un de sol perquè no troba substituts que puguin reemplaçar els dos metges que s'acaben de jubilar aquest mateix mes de juliol.

Aquesta manca de substituts els ha obligat a derivar a altres hospitals i a reprogramar les operacions que tenen com a requeriment l'ingrés.

En canvi, les consultes externes i les operacions que no requereixen ingrés es mantenen tal com estaven però «amb algunes petites afectacions durant les primeres setmanes» segons van informar del Servei Català de Salut. Des de fa uns dies, l'hospital de Campdevànol ja està informant els pacients afectats per les derivacions i reprogramacions.

Des del Servei Català de Salut van subratllar que, al marge de si s'acaben trobant els dos cirurgians que falten o no, aquesta és una «necessitat estructural» que pateixen molts altres centres sanitaris del país i que no és un problema particular de l'hospital de Campdevànol.

Per aquesta raó s'està treballant en un servei territorial de cirurgia general que donarà servei a la zona d'influència a l'hospital de Campdevànol. «Estem anant comarca per comarca buscant solucions a aquesta falta de personal», van explicar des de Salut.

A més, van afegir que «si a la corona metropolitana hi ha el mateix problema d'insuficiència de metges, a pobles com Campdevànol aquesta problemàtica encara és major».

Aquest centre fa unes cinquanta operacions amb ingrés a l'any i és l'hospital comarcal del Ripollès des del 1983.

Dona servei a una població de referència de més de 25.000 persones i va ser fundat el 1920, des d'aleshores vetlla per les necessitats de salut dels habitants de la comarca, raó per la qual l'any vinent celebraran el seu centenari.

En el context d'aquest centenari, aquesta setmana han iniciat una campanya per aconseguir la Creu de Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya.