Medalla de plata en matemàtiques per a un alumne del Vicens Vives

Un alumne que el curs passat va acabar segon curs de batxillerat a l'institut Jaume Vicens Vives, de Girona, ha guanyat la medalla de plata al Campionat mediterrani de matemàtiques per a joves (MYMC, en les sigles en anglès) corresponent a 2019.

El jove premiat és Sergi Codina, que va participar en la competició que es va realitzar a Nàpols, Itàlia, en el transcurs de la setmana passada, entre el 17 i el 19 de juliol. Codina hi va competir com a integrant de l'equip classificat espanyol, que estava format per cinc estudiants.

Abans de la celebració d'aquest campionat de matemàtiques, dos alumnes més de l'institut Jaume Vicens Vives, Albert Gimó i Sergi Soler, van guanyar una medalla de bronze a la fase estatal, on Sergi Codina ja havia obtingut la distinció de plata.