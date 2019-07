Una topada entre una moto i un tot terreny provoca retencions al centre d'Olot

Una topada entre un vehicle tot terreny i una motocicleta de poca cilindrada va provocar retencions als accessos al centre d'Olot durant bona part del matí d'ahir. El sinistre va tenir lloc a les deu i cinquanta-vuit minuts a l'avinguda Camil Mulleres.

Arran de la vorera que dona a la sortida de l'aparcament de la plaça mercat, la motocicleta va topar frontalment contra el lateral del vehicle tot terreny. La motocicleta va quedar en vertical amb la part davantera en funció de base arran del tot terreny que estava encarat en direcció al carrer doctor Fàbregues, davant de la porta d'entrada a l'antic hospital Sant Jaume.

El conductor de la motocicleta va resultar ferit i va haver de ser atès pels Serveis d'Emergències Mèdiques que havien desplaçat dues ambulàncies al lloc dels fets. El conductor va ser traslladat a l'hospital d'Olot i la Garrotxa.

Al cap de poca estona, va transcendir el fet que l'estat del ferit era menys greu. Un cop traslladat el ferit a l'hospital, el tot terreny va poder marxar del lloc del sinistre i els agents de la Policia Municipal van continuar amb els treballs de l'atestat. Al voltant de les 12 del migdia, la situació va tornar a la normalitat. En l'hora en la qual es van allargar les feines provocades per l'accident, van tenir lloc retencions importants. El motiu va ser que per causa de les obres d'asfaltatge, l'avinguda Sant Jordi està tallada en alguns trams. Així doncs, l'única alternativa per travessar Olot de banda a banda passa per l'avinguda Camil Mulleras. Si bé la policia no va tallar el trànsit per aquesta artèria i va concentrar els treballs a la vorera, van haver-hi estones en les quals part de l'avinguda Camil Mulleres estava sense utilitat.

El fet és que per la part nord d'Olot, les retencions es van allargar des de l'avinguda 11 de setembre fins a la rotonda de transports Minguet a la sortida de la ciutat. És a dir, hi havia una cua de quasi quatre quilòmetres.