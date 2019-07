Trànsit fa un «toc d'alerta» pels set morts en nou dies

El director del Servei Català de Trànsit (SCT), Juli Gendrau, va donar ahir un «toc d'alerta» als conductors perquè augmentin les precaucions i no es distreguin a la carretera, sobretot després que en poc més d'una setmana hi hagi hagut set morts, cinc dels quals els últims quatre dies, i tres d'aquests, motoristes. Per això, tot i les relativament bones dades que hi havia el 17 de juliol, quan Trànsit va fer balanç dels primers mesos de l'any, els «mals presagis» que preveien per la segona quinzena de juliol s'estan complint.

De l'1 de gener al 15 de juliol havien mort a les carreteres catalanes 86 persones, un 16% menys que les 102 del mateix període de l'any passat. Però des d'aleshores ja hi ha set morts més, 93, també un 16% inferior al 2018. D'aquests morts, 29 eren motoristes, quatre més que en el mateix període del 2018 i deu més que el 2010.

A Girona, han perdut la vida tres persones d'accident de trànsit. Un motorista a Quart i una parella de persones d'edat avançada en un sinistre viari a Caldes de Malavella. Coincidint amb l'últim cap de setmana de juliol, Trànsit demana precaució en la sortida de vacances, uns 525.000 vehicles aquest cap de setmana marxaran de l'àrea metropolitana de Barcelona, un 2,6% més que l'any passat. I l'estiu també implica festes majors, i Gendrau alerta del consum d'alcohol o no portar el cinturó cordat.