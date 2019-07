Aprendre a convertir els conflictes en oportunitats

Prevenció de l'assetjament. Un programa educatiu del BBVA ofereix cursos en línia i gratuïts a docents, estudiants i famílies sobre temes tan diversos com afrontar la por a parlar en públic, gestionar les emocions o lluitar contra el bullying. Aquesta és l'última proposta, en la qual s'han inscrit 21 professors de diversos centres gironins.

a prevenció dels diferents tipus d'assetjament escolar i l'aprenentatge de tècniques per resoldre conflictes centren un curs virtual i gratuït que ha dissenyat el professor i orientador Juan de Vicente Abad, guanyador del Premi al Docent més Innovador d'Espanya 2016. La proposta, que funciona al voltants de vídeos didàctics que es complementen amb material útil per a escoles i famílies, s'emmarca en el programa educatiu BBVA Aprenem junts, al qual es pot inscriure qualsevol docent.

A les comarques gironines, s'hi han registrat vint-i-un mestres i professors d'escoles i instituts de Girona –amb cinc docents inscrits–, Blanes, Sant Gregori, Figueres, Roses –tots ells amb dos professors cadascun–, Banyoles, Salt, Vidreres, Vilobí d'Onyar, Sant Feliu de Guíxols, Palamós, Palau-saverdera i Vilafant, que utilitzaran aquests recursos pedagògics a l'aula.

Tal com va remarcar l'ideòleg del curs dedicat al bullying, «els conflictes són inherents a les relacions humanes» i aprendre a resoldre'ls «té molt a veure amb conèixer-se un mateix i els altres». Juan de Vicente Abad, que acumula una experiència de prop de trenta anys a les aules, va indicar que «a la vida sempre hi haurà conflictes, per això –va subratllar– l'únic camí és aprendre a gestionar-los».

Per la seva banda, el responsable del programa BBVA Aprenem junts, José Luis Arbeo, va explicar que l'objectiu principal de la iniciativa és «arribar allà on els plans educatius no arriben».

El projecte, que s'articula a través d'una plataforma audiovisual que ofereix vídeos d'experts en diferents àmbits –entre els quals hi ha el xef Joan Roca, el filòsof i pedagog Gregorio Luri o la primatòloga Jane Goodall, entre molts d'altres– jocs i altres materials per treballar a classe, idees i consells, es va posar en marxa el gener de 2018.

La formació dedicada a la resolució de conflictes, que s'adreça sobretot a estudiants de secundària, és la seva tercera proposta per als centres educatius. El primer curs, pensat per a alumnat de primària i de secundària, es va centrar a superar la por a parlar en públic; i el segon, que també es dirigia a les famílies, va tractar la gestió de les emocions. Per a finals d'any o principis del 2020, el programa prepara una quarta iniciativa formativa que girarà al voltant de l'aprenentatge col·laboratiu.

Juan de Vicente Abad va defensar, durant la presentació a Barcelona del curs per prevenir l'assetjament, que «l'escola ha de tenir temps per treballar les competències socioemocionals, l'autoconsciència, la capacitat de conèixer el que sents i de poder-ho expressar».

L'expert va afegir-hi la importància de «prendre consciència de la diferència» i d'aprendre tècniques d'«autoregulació» que permetin gestionar situacions d'estrès com, per exemple, el que genera la selectivitat als estudiants que acaben batxillerat; un aprenentatge que, va assegurar, «els serà molt útil per a la vida laboral futura», igual que «la capacitat de prendre decisions responsables».



Assetjadors potencials

En relació al bullying, el professor i orientador va recordar que «les xarxes socials l'agreugen, per la reiteració». En qualsevol mena d'assetjament, va considerar «interessant reconèixer-se com a possible assetjador perquè tots podem excloure». Des del seu punt de vista, implicar l'alumnat és un mètode efectiu per a la prevenció i, tal com va apuntar, ja s'utilitza en molts centres.

Pel que fa a l'aplicació del curs, De Vicente va dir que s'ha de treballar de forma transversal, des de les tutories però també a través de qualsevol matèria. L'especialista va demanar «suport institucional perquè les escoles puguin treballar-ho bé» i va considerar que «farien falta més recursos».