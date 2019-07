Investiguen set persones, una a Girona, per mantenir vivers il·legals de rèptils

La Guàrdia Civil d'Alacant investiga set persones per la seva presumpta implicació en un delicte relatiu a la protecció de flora, fauna i animals domèstics per tràfic d'espècies, així com altres delictes de falsedat documental per mantenir vivers il·legals amb fins a 138 espècies de rèptils i tortugues, algunes en perill d'extinció. Entre els investigats, n'hi ha un de les comarques de Girona, mentre que la resta són d'Alacant i de València.

El Servei de Protecció a la Natura, Seprona, de la Guàrdia Civil d'Alacant, ha desenvolupat l'operació Motleyali relacionada amb el tràfic d'espècies protegides de fauna silvestre, segos va informar la Comandància en un comunicat.

Aquesta operació es va iniciar el juliol de 2018 després de la localització, en una partida rural d'Alacant, d'un viver clandestí amb quaranta rèptils de diferents espècies protegides.

Tots aquests exemplars de rèptils van quedar intervinguts cautelarment fins que les autoritats poguessin verificar l'origen legal dels mateixos.

Després d'aquesta primera actuació, la Guàrdia Civil va continuar amb la investigació i va obtenir nombrosa informació que li va permetre arribar fins a la localització de dos comerços dedicats a la venda d'animals de companyia, especialment rèptils, un a la província d'Alacant i un altre a la de València.

A Alacant, van arribar a confiscar 93 rèptils i 5 exemplars de tortuga (quatre tortugues mora i un tortuga de rierol, les dues espècies en perill d'extinció), de les quals no es va poder acreditar la seva lícita procedència.

Dels documents privats, mercantils i certificats veterinaris analitzats, els agents van concloure que alguns d'ells eren falsos, a causa de les nombroses contradiccions en dates d'emissió i naixement dels animals, certificats corresponents a altres espècies i, en algun cas, certificant el naixement de rèptils de parentals sense que es determinés la seva existència.

En altres ocasions, el Seprona d'Alacant va haver de recórrer a la col·laboració de països com Bèlgica, Portugal, Països Baixos, Hongria i República Txeca, per poder verificar el possible origen d'aquestes espècies, així com a altres localitats espanyoles com Madrid, València o Girona.

Aquesta operació ha conclòs amb la investigació de set persones –quatre a Alacant, dos a València i una altra a Girona– i la identificació de cinc individus més per la seva presumpta implicació en un suposat delicte de tràfic d'espècies, tipificat com a delicte relatiu a la protecció de flora, fauna i animals domèstics, així com diversos delictes de falsedat documental.

La patrulla del Seprona de la Guàrdia Civil d'Alacant, ha desenvolupat aquesta operació amb la col·laboració del Servei oficial d'Inspecció, Vigilància i Regulació de les Exportacions (Soivre), el Ministeri de Transició Ecològica i Europol, amb la finalitat de lluitar contra «aquest negoci criminal que mou més de vuitanta milions d'euros a l'any».