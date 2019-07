La Bisbal activa un pla per dinamitzar el comerç local

La Bisbal ha posat en marxa un pla per dinamitzar el comerç per als veïns i turistes.

L'Ajuntament de la Bisbal ha encetat aquesta setmana un pla per millorar el model de dinamització i foment del comerç juntament amb els representants del sector. El projecte ha rebut la col·laboració de la Federació del Comerç de la Bisbal i de la Diputació de Girona.

L'objectiu del projecte, asseguren, és fruit de la situació de crisi que pateix el comerç i de com buscar alternatives per fer-hi front. Així, expliquen, volen encarar el futur comercial urbà amb més força davant els canvis en el consum electrònic i la forta crisi que pateix el comerç local.

«Valorem molt positivament aquest pla i creiem que la resposta del comerç també està sent bona, ja que amb les enquestes que es fan i les trobades que hem fet veiem que els comerços també estan responent bé», apunta el president de la Federació Comerç de la Bisbal, Marc Carreras. No obstant això, també assenyala que el pla potser arriba tard i el preocupa que el projecte d'obres al carrer Ample s'hagi fet per fer-lo per als vianants sense cap estudi de comerç.

Des del consistori apunten que l'Ajuntament manté aquesta política d'enfortiment local des de fa anys, ja que s'han impulsat programes de dinamització comercial i accions destinades a la promoció de la ciutat. Algunes de les accions s'han concentrat en campanyes publicitàries i activitats de dinamització al carrer. A més, asseguren que son actius en polítiques d'ajuts econòmics a les entitats de comerciants, en la creació de línies de suport d'emprenedories comercials, la millora dels establiments i en les activitats d'embelliment de la ciutat -accions de microurbanisme o accions urbanístiques de gran abast en els eixos comercials principals.



Tot el comerç municipal

Partint d'aquestes bases, el consistori impulsa el Pla Sectorial d'enfortiment comercial urbà de la Bisbal per recollir dades i informacions que serviran per a l'estudi. L'anàlisi s'ha dividit en dues parts: una que va començar la setmana passada, destinada al comerç per als veïns, com poden ser l'alimentació o els electrodomèstics, i una segona per a la gent amb segona residència o turistes, més centrat en el sector de la ceràmica o l'artesania. La segona fase començarà el setembre i es portarà a terme el mateix procediment, però, pels comerços vinculats a la ceràmica, artesania i antiguitats.

La metodologia d'estudi són principalment dues vies d'investigació: una de centrada amb els comerciants basada en grups de treball i una altra centrada amb la demanda -els clients- basada en enquestes.

En els dos casos s'analitzaran les aportacions dels principals agents vinculats al desenvolupament econòmic de l'espai urbà amb l'objectiu d'incloure una diagnosi i anàlisi de l'estat del sector comercial bisbalenc amb un retrat fidel al teixit comercial i econòmic de la ciutat.



Millores i noves iniciatives

Pel que fa a l'estudi dels clients, es volen identificar les experiències i els neguits d'aquests. D'altra banda, els promotors expliquen que hi haurà una part on s'estudiaran bones pràctiques d'altres ciutats del territori i estrangeres que puguin ser aplicables al municipi. L'objectiu de tot plegat és, asseguren, al final de l'estudi, fer un anàlisi de totes les dades obtingudes i elaborar una proposta d'accions a seguir per millorar l'experiència i, en general, enfortir el sector a la vila. Aquestes propostes estaran lligades a àmbits com l'associacionisme, la col·laboració publico-privada, la millora de l'espai urbà, la millora de la difusió comercial i l'estudi sobre la competitivitat comercial.