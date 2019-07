Campdevànol obre subvencions per a la rehabilitació de façanes

L'Ajuntament de Campdevànol obrirà en breu una nova convocatòria de subvencions per a la rehabilitació de façanes i cobertes, en el marc de la llei de barris „anualitat 2019-2020„, a la qual es podran acollir tots els propietaris d'edificis que tinguin més de 25 anys d'antiguitat i que estiguin inclosos dins de l'àrea urbana que delimita el programa de la llei de barris. La presentació de sol·licituds es podrà fer a partir del proper 26 d'agost de 2019 i hi haurà temps fins al 20 de setembre.

Les bases que regulen aquestes subvencions ja han estat aprovades i es poden trobar a la pàgina web de l'Ajuntament. Els principals requisits per poder-s'hi acollir és que l'edifici estigui inclòs dins de l'àrea de la llei de barris, el que es coneix com a nucli original de Campdevànol, i que comprèn el carrer Major i el seu entorn més immediat, i els barris de Vistalegre i el Raval.

A les bases també es contempla que els edificis han de tenir majoritàriament habitatges habituals i permanents, fet que exclou segones residències, i només se subvencionaran obres de rehabilitació, en cap cas obres d'ampliació o de noves.

Pel que fa a les subvencions, en el cas de la façana poden arribar al 70% del seu cost i en el de les cobertes aniran del 20 i el 30%. Les sol·licituds que es presentin han de ser d'obres executades i pagades des de l'1 de gener de 2010 fins al 30 de novembre de 2020.

El termini per presentar les sol·licituds per accedir a aquestes subvencions començarà el 26 d'agost i fins al 20 de setembre, amb un total de 20 dies hàbils. Es pot fer de forma presencial davant el Registre General de l'Ajuntament de Campdevànol, o bé, a través de la Seu electrònica, per mitjà d'una instància electrònica, tot adjuntant-hi la documentació que es demana a les bases.

Tota la informació i els models de sol·licitud, juntament amb l'explicació de la documentació que caldrà presentar en les dues modalitats acceptades a la convocatòria, obra ja executada i obra pendent d'executar, es troben a l'apartat número 4 del Portal de Transparència de l'Ajuntament.