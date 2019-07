Colònies en contra del malbaratament alimentari

Quatre cases de colònies catalanes han arrencat aquest 2019 una nova iniciativa per aconseguir que infants i joves aprenguin a evitar el malbaratament alimentari. Es tracta de les cases de colònies d'Eix Estels: el Mas Banyeres (Centelles), Can Miqueló (Sant Martí de Centelles); Can Vandrell (Sant Feliu de Buixalleu) i la Llobeta (Aiguafreda). Amb les mesures engegades, explica Susana Beltran, directora de Màrqueting d'Eix Estel, confien a conscienciar a prop de 24.000 escolars cada any.

Durant les tres primeres setmanes, la iniciativa ha aconseguit reduir un 35% els residus. La proposta s'emmarca en el projecte «Pesa i Pensa», que busca combatre el malbaratament alimentari. En el cas de les cases de colònies adherides, es busca educar joves i infants durant la seva estada a les instal·lacions. Primer de tot, explica Beltran, conscienciant-los i, després, facilitant-los els recursos. Les quatre cases de colònies disposen, al menjador, d'un moble-contenidor que diferencia entre orgànic menjable, orgànic immenjable i rebuig. La idea és que llencin les restes dels àpats en el cubell corresponent. Després, els mateixos alumnes pesen cada cubell i anoten els resultats, que s'indexen en una base de dades «que ens permetrà analitzar després com es poden reduir», diu la responsable d'Eix Estels. L'objectiu, preveuen, és «arribar a reduir fins a un 70% el malbaratament». Durant les tres primeres setmanes del projecte, la iniciativa ha aconseguit reduir un 35% els residus.El proper pas és aprofitar al màxim els residus. Les instal·lacions disposen de compostadores que permeten transformar els residus orgànics en compost. L'aprenentatge no acaba a la casa de colònies. Abans de la visita a la casa de colònies i a posteriori, a les aules es treballen continguts relacionats amb el reciclatge i el malbaratament alimentari.