Girona augmenta els serveis de neteja i manteniment dels rius i rieres de la ciutat

L'Ajuntament de Girona augmentarà els serveis de neteja dels rius i rieres de la ciutat, aprofitant que actualment està en procés la redacció del nou concurs per al manteniment de l'espai de medi natural i jardineria de la ciutat, que fins ara ha anat a càrrec de la Fundació Mas Xirgu. El pressupost per a aquest servei és de 149.900 ? (IVA inclòs) anuals, un 13% més que fa quatre anys. L'augment es veurà reflectit en un increment de la periodicitat de les neteges i desbrossaments, a més de la incorporació de noves tasques.

Altres millores se centraran en els espais de la desembocadura de l'Onyar i el tram del riu Ter des de la passera de Fontajau fins a la resclosa Aurora, d'on s'han rebut la majoria de queixes per part dels ciutadans. Aquí, l'acumulació de residus es deu a abocaments puntuals com, per exemple, els generats pel mercat, les restes de «botellón», que es concentren sota el pont de la Barca i l'aparcament del pont de Pedret a la desembocadura de l'Onyar o l'acumulació de residus flotants de procedència difusa. Arran de les queixes continuades, en alguns casos s'han modificat i ampliat les periodicitats i, per exemple, en alguns punts detallats anteriorment de cada quinze dies s'ha passat al repàs de neteja de la zona setmanalment.

A més de les millores en la neteja, el regidor de Sostenibilitat, Martí Terés, va explicar que des de l'Ajuntament també tenen la voluntat d'impulsar una campanya de civisme, perquè «tota aquesta neteja es duu a terme per actituds incíviques d'algunes persones». És per això que, explica Terés, «cal reduir la generació de residus i aconseguir que la gent reculli les deixalles que porta». Tot i així, no n'hi ha prou amb la sensibilització sobre aquest tema, i el regidor va afegir que de cara als pròxims mesos hi ha prevista «una acció dels agents ambientals de la ciutat per començar a posar sancions». A més, des del consistori també treballaran en temes com la recollida selectiva, les deixalles que es deixen als costats dels contenidors sense avisar o aquelles que no es reciclen correctament, entre d'altres.

Pel que fa a l'Associació Brigada del Salabret, una entitat que treballa en la neteja i el manteniment d'espais naturals on els ajuntaments no arriben, Terés va dir que valoren molt la seva feina i que tenen interès per parlar-hi i ajudar-los en el que puguin.

L'Agència Catalana de l'Aigua té assumides les funcions de planificació hidrològica i un dels objectius és vetllar per la conservació i manteniment de la xarxa fluvial catalana i pels ecosistemes vinculats al medi hídric. Malgrat això, segons una llei del Pla Hidrològic Nacional, les actuacions en lleres públiques situades en zones urbanes corresponen als mateixos municipis. En aquest sentit, la protecció del medi ambient també es troba entre les competències dels municipis. En aquest marc, l'Ajuntament de Girona duu a terme des de fa anys el manteniment de la vegetació i neteja dels marges dels principals cursos fluvials que transcorren per sòl urbà. La creixent ocupació d'espais i vies verdes en medi natural ha comportat una creixent freqüentació i agressió al medi, alhora que una major preocupació pel manteniment dels espais, i és per això que des del consistori s'han anat ampliant sectors i freqüències d'actuació.