L'Alt Empordà és la comarca que registra més morts per accident de trànsit

Una anàlisi de la sinistralitat de l'any 2018 a la província mostra que l'Alt Empordà és la comarca que va ser més castigada per les víctimes mortals, ja que hi van perdre la vida 15 persones, tant en vies urbanes com interurbanes, mentre que l'any anterior la xifra havia estat més baixa, amb vuit morts. Per tant, gairebé es va duplicar la mortalitat en un any. Aquesta comarca, a més, és la segona pel que fa a nombre d'accidents, amb 514. Són 30 menys que l'any anterior. Com a resultat dels sinistres viaris de l'Alt Empordà, hi va haver 81 ferits greus i 627, de lleus.

El Gironès, com és lògic, ja que hi ha la capital, és el punt de la província amb més sinistralitat. Aquí es produeixen el que es coneix com els «cops de xapa» i que representen, com a molt, sinistres viaris amb ferits de caràcter lleu o només de danys.

De fet, és en aquesta comarca on es van registrar el nombre més gran de fets, fins a 924, 21 més que l'any anterior i, per tant, hi ha un petit repunt de la sinistralitat. I en aquests accidents, 12 persones van resultar mortes –tant en vies urbanes com interurbanes.

Com a resultat dels sinistres, hi va haver fins a 1.166 ferits lleus (1.130 el 2017) i la resta de víctimes van ser greus (63).

Malgrat que al Gironès és on hi va haver més sinistralitat, no va ser la comarca on es van donar més ferits de gravetat, sinó que ho va ser l'Alt Empordà. Aquí n'hi va haver 81, 19 persones més que l'any anterior (62).



2.569 accidents a tot Girona

Tenint en compte la Cerdanya, que tot i no que no forma part de la Regió Policial de Girona sí que conté alguns municipis que pertanyen a la província de Girona, durant l'any passat a tota la província es van desencadenar 2.569 accidents de trànsit, 107 menys que el 2017.

El nombre de víctimes mortals va experimentar un increment respecte a l'any anterior, passant de 43 persones que van perdre la vida en vies urbanes i interurbanes gironines, a les 48 del 2018.

El nombre de ferits greus també va pujar i es va passar dels 233 als 269 de l'any passat. I pel que fa a ferits lleus, van disminuir: se'n van registrar 3.205, per davant dels 3.388 de l'any 2017.

Per nombre d'accidents, el rànquing l'encapçala el Gironès (924); el segon lloc és per a l'Alt Empordà (514) i el tercer és la comarca de la Selva (453). En aquesta última comarca és on es va viure un dels pitjors accidents de trànsit mortals i dels més recordats de la província: ara fa pocs dies ha fet un any que va succeir i va tenir lloc a la C-63 al seu pas per Vidreres. Quatre joves van morir i dos més van resultar ferits en un xoc frontal contra una furgoneta. Les víctimes mortals tenien entre 21 i 29 anys. Aquest cas va causar molta commoció i el territori ha reclamat millores a la carretera, que per ara no s'han produït.

L'Anuari Estadístic del Servei Català de Trànsit –que té en compte els sinistres en vies urbanes i interurbanes– també revela que el 2018 hi va haver dues comarques que es van quedar a zero víctimes mortals: la del Pla de l'Estany -que repeteix per segon any consecutiu- i el Ripollès, que s'hi incorpora.

El document també mostra el punt de la geografia gironina on hi va haver menys accidents l'any passat: la comarca del Ripollès, amb 65 sinistres viaris. No s'hi va registrar cap mort, però sí sis ferits greus i 80 de lleus. En canvi, l'any anterior ho havia estat la Cerdanya, amb 58 accidents de trànsit, un mort, 13 ferits greus i 80 de lleus.