Els Marrecs de Salt carreguen el primer 5 de 8 de la temporada amb final amarg

La celebració de la tradicional diada castellera de la Festa Major de Salt va estar protagonitzada per alguns entrebancs que van entorpir la jornada. Primerament, els Marrecs de Salt van obrir la primera ronda amb el mateix objectiu que l'any passat: descarregar el primer 5 de 8 de la temporada. L'aposta per aquesta estructura tan complexa, també anomenada «catedral», no va obtenir els resultats esperats, ja que només la van aconseguir carregar. Enmig de la descàrrega, el castell va patir una caiguda que va causar diversos ferits de poca gravetat, afortunadament. «Ha sigut un cop inesperat, l'havíem assajat moltes vegades i ens mereixíem descarregar-lo. A vegades caiem però és important aixecar-se», afirmava Iruna Rigau, cap de colla dels Marrecs de Salt de les últimes tres temporades. Aquest primer entrebanc els va passar factura i van optar per completar la jornada amb un 3 de 8 i un 7 de 7, que van descarregar amb èxit.

La sort també va jugar una mala passada als Xerrics d'Olot, que, després de descarregar un 5 de 6, es van aventurar amb un 3 de 7 fallit. L'enxaneta va intentar arribar al cim diverses vegades, però va acabar fent trontollar tota l'estructura, que es va desmuntar bastant aparatosament. Tal com va passar amb alguns castellers dels Marrecs de Salt, alguns ferits dels Xerrics van haver de ser atesos pels serveis mèdics. «Hem repetit a l'enxaneta que ho deixés córrer però ho ha volgut intentar fins al final», va lamentar Miquel Olivet, cap de colla dels garrotxins, que va fer una valoració negativa de la diada. «Ens plantejàvem una jornada molt forta perquè havíem fet bones proves i hem acabat vivint la pitjor cara del món casteller. Feia quatre anys que no patíem una caiguda així», va lamentar Miquel Olivet, cap de colla dels garrotxins. Els Xerrics d'Olot van quedar moralment afectats i van completar la jornada amb dos castells més assequibles: un 4 de 6 i un 3 de 6.

Finalment, els Castellers de Barcelona van ser els únics que no van patir cap caiguda. Van descarregar un 3 de 8 i un 2 de 7 amb èxit. L'única incidència és que van acabar amb el 4 de 8 al segon intent després d'un primer desmuntat. El cap de colla dels barcelonins, Jaume Montolio, va fer una valoració positiva de la jornada.



Públic divers

Tot i que la diada va començar amb retard per problemes tècnics i es va anar allargant més del previst pels incidents dels castells, hi va haver part del públic que va seguir la jornada fins al final. Entre els assistents hi havia cares conegudes, com ara diverses personalitats institucionals i el primer cap de colla de la història dels Marrecs, Ramon Grau, que aquesta vegada anava acompanyat de mexicans i veneçolans que assistien a una diada castellera per primera vegada, així com una família de turistes alemanys, que va venir expressament de l'Escala –on estiuegen– per no perdre's aquesta «tradició catalana tan fascinant».