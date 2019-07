Mor un banyista d'una aturada cardíaca a Colera

Un home de 50 anys va morir ahir a la tarda a la platja de Garbet de Colera, que no disposa de vigilància, després d'haver patit una aturada cardíaca.

L'home, que es va començar a trobar malament dins l'aigua i va perdre el coneixement, va ser vist per una embarcació d'esbarjo, que el va pujar al vaixell i el va intentar reanimar.

El 112 va rebre l'avís poc abans de les cinc de la tarda, per part d'uns banyistes que en van ser testimonis. Al lloc dels fets s'hi van desplaçar dues ambulàncies i l'helicòpter del SEM, una dotació dels bombers, els Mossos d'Esquadra i la Policia Local de Llançà. Un cop van retornar a la víctima a la platja, els serveis mèdics van intentar reanimar-lo, sense èxit.

Amb aquesta, són sis les víctimes a les platges de les comarques de Girona des de l'inici de l'estiu, superant el nombre de víctimes del 2018, que en van ser 5. Tot i que cal recalcar que el 2018 va ser un any amb molt poques víctimes, el nombre d'aquest any s'ha disparat considerablement. De les sis víctimes, quatre eren majors de 60 anys, un col·lectiu especialment castigat per aquest tipus de successos durant els últims anys. Per això, des de Protecció Civil es donen consells al col·lectiu de la gent gran per evitar, per exemple, posar-se a l'aigua en les hores de més calor o poca estona després d'haver menjat, entre d'altres.

Girona no és l'única demarcació on s'han incrementat les víctimes. A l'Estat espanyol, durant la primera quinzena de juliol han augmentat un 14% respecte al 2018, segons un informe de la Reial Federació Espanyola de Salvament i Socorrisme.