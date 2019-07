Un mosso d'esquadra gironí qualfica la Policia Nacional i la Guàrdia Civil de "terroristes uniformats"

Un agent dels Mossos d'Esquadra gironí va compartir fa uns dies un vídeo on acusa l'estat d'haver enviat "terroristes uniformats" a Catalunya l'1 d'octubre de 2017. Ho feia en el context d'una reflexió sobre la relació entre el CNI i els autors dels atemptats gihadistes de Barcelona i Cambrils, arran de les informacions públicades per Público. L'autor del vídeo és Albert Donaire, conegut per ser el portaveu de Mossos per la República, la sectorial de la policía de la Asamblea Nacional Catalana (ANC). El Sindicat Unificat de Policia (SUP) ha presentat una demanda de conciliació, prèvia a la querella per injúries i calúmnies, per la qual exigeix a Donaire que es retracti d'aquestes manifestacions.

"De l'Estat m'ho espero tot després que ens enviessin l'1-O terroristes uniformats. Terrorisme vol dir aconseguir una finalitat política mitjançant armes i terror. I aquell dia, l'Estat pretenia, mitjançant el terror, aconseguir que els catalans no votéssim i evitar un referèndum d'independència. Per tant podria entrar perfectament en la paraula terrorisme, terrorisme d'estat uniformat", assegura Donaire.

El SUP ha assegurat en nota de premsa que recorre als tribunals "en defensa de l'honor de tots els policies nacionals" i ha afegit que les paraules de Donaire "taquen el nom de tot el seu Cos de seguretat".

En la demanda, el sindicat exigeix que el mosso es retracti dels seus insults, que s'abstingui en el futur de llançar més desqualificacions contra la Policia Nacional i que li sigui imposada una multa de 3.000 euros.

A més, el SUP ha assegurat que vol "pal·liar la inacció del Govern català" en no expedientar el mosso ja que, ha assegurat, "anteposa les seves idees sectàries i radicals a la seva condició de policia".