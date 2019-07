Prohibeixen l'accés amb cotxe a la font del Tòtil per evitar massificació

L'Ajuntament de Ripoll ha prohibit l'accés amb vehicles a la font del Tòtil, un dels indrets de lleure més visitats del municipi, per tal d'evitar que s'acabi convertint en un nou Torrent de la Cabana. La facilitat que representa pels cotxes d'arribar-hi, a través del passeig d'Ordina, ha afavorit que en els últims anys la proliferació d'automòbils acabés fent complicada la cohabitació amb les persones.

Per això, l'Ajuntament ha instal·lat senyals de prohibició en període de prova durant les setmanes d'estiu on l'afluència hi és més accentuada, per tal de restringir-hi el pas de vehicles.

La mesura és «puntual», segons explica l'alcalde, Jordi Munell (Junts x Ripoll), per preservar la font del Tòtil com a espai de lleure i evitar que la presència de cotxes sigui un perill per a la resta de persones que hi accedeixen. A més, Munell afirma que si «en cas d'una emergència hi haguessin d'anar ambulàncies o altres cossos de seguretat, l'accés es complica si hi ha un excés de vehicles». Tot i que no hi haurà una persona que hi reguli el pas de vehicles tal com passa amb el camí que porta als Molins de Vilardell, sí que s'hi intensificarà el control policial. Entre l'aparcament d'Ordina i la font del Tòtil hi ha només un quilòmetre i les persones que vulguin accedir-hi podran continuar fent a peu. Precisament, la font el Tòtil és l'espai que el Trenet Turístic proposa com a visita del seu itinerari natural durant l'agost. Durant els darrers anys s'ha convertit no només en un espai de lleure natural amb barbacoes on cuinar, sinó també en un espai que alguns conductors aprofiten per fer canvis d'oli dels seus vehicles.