Unió de Pagesos vol que es prohibeixi l'entrada al país de camions amb animals

L'últim brot de pesta porcina detectat a Eslovàquia aquesta setmana preocupa els pagesos catalans. Si a principis de mes reclamaven extremar les mesures de seguretat per evitar riscos, ara Unió de Pagesos (UP) reclama que es prohibeixi l'entrada de camions estrangers amb animals vius que passen per Catalunya.

El sindicat assegura que aquesta seria la millor manera de reduir els riscos de contagi de la pesta porcina que afecta diversos països d'Europa. Un contagi que, en cas de produïr-se, seria desastrós per al sector porcí català.

A més, UP exigeix que es redueixi dràsticament la població de senglars actuals, ja que són un altre possible punt de contagi. El coordinador general d'Unió de Pagesos, Joan Caball, considera que «no es poden córrer riscos» deixant entrar animals i ha recordat que les comarques de Girona serien les primeres afectades. A més, Caball també ha assenyalat que bona part dels camions que entren actualment per la Jonquera amb animals vius no han passat totes les mesures de neteja i desinfecció que exigeix la Generalitat.

Fins que no es prohibeixi la circulació dels camions amb animals vius Caball ha demanat que, com a mínim, els vehicles passin les mesures de seguretat en qüestions de neteja i desinfecció que exigeix la Generalitat. I és que actualment, a França i a altres països la legislació no és tan estricta com la catalana en termes de neteja de les caixes dels camions que circulen, i després aquests acaben entrant a Catalunya.

«Aquí qualsevol transport té l'obligació de netejar i, per tant, també caldria que ho fessin els que venen de fora. Encara que no porti porcs, si n'ha dut en algun altre moment, existeix un risc evident», concreta Caball.

Això sí, el coordinador nacional d'UP deixa clar que caldrien altres iniciatives per part de l'Administració. En concret, Caball assenyala la fauna salvatge com un dels principals problemes que cal controlar.

De fet, des del sindicat fa temps que reclamen una reducció de la població de senglars que corren per Catalunya, i en especial a les comarques de Girona.

En aquest sentit, Caball ha demanat que els Agents Rurals facin batudes per rebaixar el nombre d'exemplars a una quarta part de la població actual. «Amb els caçadors no n'hi ha prou per controlar i reduir la cabana, cal que s'hi faci alguna cosa», ha afirmat.



Girona, porta d'entrada

Caball ha recordat que les comarques de Girona serien les primeres que patirien les conseqüències d'un possible contagi de la pesta, ja que té la principal porta d'entrada, l'autopista AP-7 a la Jonquera. «Si ve del nord d'Europa el més fàcil és que passin per la demarcació de Girona», ha recordat Caball.

El coordinador d'Unió de Pagesos també ha lamentat que encara existeixi «la cultura de voler guanyar molts calers ràpidament». Per això, explica que el que cal fer és pensar a llarg termini i no pas a un any o dos.

En aquest sentit, Caball ha recordat que abans hi havia moltes granges de mares a Catalunya, però que la forta demanda va fer créixer les que es dedicaven a només engreixar els porcs.

Des del sindicat assenyalen que la forta demanda actual especialment per part de la Xina pot ser que s'acabi en algun moment. Si això acaba passant, Caball lamenta que després el sector pot quedar tocat ja que no hi haurà granges de mares com abans.

Per tot plegat, des del sector demanen responsabilitat per si s'acaba «la guerra comercial» entre la Xina i els Estats Units. «A Catalunya el tema del porc és molt important com per posar-lo en risc amb la cultura del pelotazo», adverteix.