Busquen un home que va segrestar i agredir l'exparella en un descampat de les Gavarres

Els Mossos d'Esquadra busquen un home per haver segrestat la seva exparella i agredir-la en un descampat de les Gavarres. Diumenge a la nit, l'agressor va endur-se la dona i la va retenir durant hores en un mas situat en una zona boscosa. Cap a les tres de la matinada, se la va endur lligada amb un cotxe i la va portar fins al descampat. Allà, li va ruixar la cara amb un líquid irritant i la va agredir amb un objecte punxant. La víctima va poder escapar-se del seu captor i va aconseguir arribar caminant fins a Quart (Gironès), on va demanar ajuda a uns veïns. Arran de les ferides que presentava, la van haver de traslladar a l'hospital Josep Trueta de Girona. Els Mossos han obert una investigació i treballen per localitzar l'agressor, que ha fugit.

Segons el relat de la víctima, diumenge al vespre la seva exparella la va retenir i se la va endur fins a un mas situat a les Gavarres. Allà, la va tenir tancada durant hores. En plena matinada, pels voltants de les tres de la nit, l'home la va lligar i se la va endur amb el cotxe fins a un descampat situat entremig de la zona boscosa.

Allà, l'agressor la va fer baixar del vehicle i la va agredir. Primer li va llançar un líquid irritant a la cara i després, la va ferir amb un objecte punxant. La víctima va poder escapar-se del seu captor i va fugir a través del bosc. Després de caminar durant força estona, la dona va arribar fins a Quart, on va demanar ajuda a uns veïns, que al seu torn van alertar els Mossos d'Esquadra.

Arran de l'agressió, a la dona la van haver d'atendre a l'hospital Josep Trueta de Girona. Tot i que no presentava ferides de gravetat, la seva exparella sí que la va punxar a la zona del pit, li va fer talls a les mans i també li va donar algun cop al cap.

Els Mossos d'Esquadra han obert una investigació i treballen per localitzar l'agressor, que ha fugit. Tant ell com la víctima són sud-americans.