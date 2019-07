Castellfollit reclama al Consell el servei de control de plagues

Miquel Reverter (portaveu comarcal d'ERC i alcalde Castellfollit de la Roca) va preguntar per l'adjudicació del concurs del servei de control de plagues en l'últim ple del Consell Comarcal de la Garrotxa. Va exposar que fa uns set mesos que el servei està sense concessionari i que en aquest temps no hi ha hagut controls de seguiment de les plagues al seu poble.

Reverter va valorar el problema com més que una qüestió administrativa. «No pot ser que un concurs estigui set mesos sense resoldre», va dir. Va precisar que hi ha una empresa a la qual es pot trucar per les situacions d'urgència.

La secretària del Consell Comarcal va respondre que en els pròxims dies haurà tingut lloc l'adjudicació del concurs.

Després del ple, Miquel Reverter va explicar que els ajuntaments estan obligats a establir un contracte amb una empresa dedicada a controlar les plagues. És a dir, controlar l'existència de rates de la xarxa de clavegueram, temes d'insectes i altres.

Segons ell, ara, el Consell Comarcal de la Garrotxa té un servei de control de plagues per als ajuntaments que s'hi vulguin adherir. «Nosaltres ens hi vàrem adherir», va explicar. Va explicar que l'empresa contractada pel Consell Comarcal feia els controls de plagues i el manteniment dels llocs de desratització. Això no obstant, des de fa uns set mesos, quan l'Ajuntament de Castellfollit va contactar amb l'empresa que feia el servei, li van respondre que el concurs encara no estava adjudicat. «Ens vàrem trobar amb una plaga de formigues a la vora de la plaça i van venir perquè era una urgència», va exposar.



Espai Cràter

El portaveu d'Esquerra Republicana, Miquel Reverter, també va plantejar el seu desacord amb la denominació del projecte denominat Garrotxa-Espai Cràter. Turisme Sostenible. Reverter va preciar que es tracta d'un tema aprovat en el passat mandat per decret, del qual només se'n donava compte. Va indicar que es tracta d'un títol que abasta tots els projectes que inclosos en el pla de Foment del Turisme. «Tots són projectes de turisme sostenible», va dir. Va considerar que el més lògic seria que l'espai Cràter estigués fora de la denominació o en cas contrari que la denominació inclogués tots els projectes. «Els projectes de la Vall d'en Bas i el de Castellfollit també són turisme sostenible», va raonar. El projecte Espai Cràter-Turisme Sostenible té un pressupost de 818.594 euros i sol·liciten una subvenció al Departament d'Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya per un import de 400.000 euros.



Planta de triatge

El portaveu d'Esquerra va demanar: «Com està la planta de triatge?». La darrera notícia és que el Consell Comarcal de la Garrotxa havia decidit esperar el resultat del litigi entre la Generalitat i l'Ajuntament de Sant Jaume de Llierca. Es tracta de saber si la planta pot anar a can Coma de Baix, uns terrenys situats al costat del polígon de Politger. Aquesta alternativa compta amb un pla urbanístic aprovat i des que s'ha confirmat que la planta no pot anar dins del polígon, s'ha convertit en l'única opció. Això no obstant, l'Ajuntament de Sant Jaume mai ha vist bé aquesta opció.

Miquel Reverter va considerar necessària una reunió amb Josep Maria Tost del Consell Català de Residus per posar al dia de la situació de la planta de triatge als integrants del Consell Comarcal de la Garrotxa. El president del Consell Comarcal, Santi Reixach (Junts), va establir pel mes de setembre la reunió entre els membres del Consell i Josep Maria Tost.



Menjador escolar

En el mateix ple, va tenir lloc l'adjudicació del servei de menjador escolar. El servei va quedar adjudicat a l'empresa Serunion, per un valor estimat de 709.302,51 euros sense IVA, en relació amb el Lot 1. El Lot 2, que inicialment va quedar desert, també va ser adjudicat a l'empresa Serunion, per un valor estimat de 701.080,34 euros sense IVA. En aquest punt van votar a favor Junts, Esquerra Republicana i Candidatura de Progrés amb el vot en contra d'Alternativa Municipalista. Igualment es van aprovar els preus públics del servei de menjador per al pròxim curs 2019-2020, amb un increment aproximat, en la majoria de menjadors, d'entre 5 i 20 cèntims per menú. L'increment és per oferir millor servei.