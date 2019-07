Detenen una dona que volia robar un Rolex a Platja d'Aro

La Policia Local de Castell-Platja d'Aro ha detingut una dona que, amb el mètode conegut com a «teletubbie» o abraçada, va intentar robar un Rolex a Sant Pol. La dona forma part d'una banda delictiva especialitzada a sostreure rellotges de gamma alta. Es tracta d'un tipus de delicte que ha proliferat molt darrerament, motiu pel qual ja fa temps que agents de paisà de la Unitat de Delinqüència Urbana de la Policia Local hi estan a sobre. I de fet, asseguren fonts del cos, ja s'han identificat diversos membres i vehicles d'aquest grup, que es van localitzar abans de cometre el fet d'aquest cap de setmana.

El succés de dissabte es va desencadenar cap a tres quarts d'11 del matí, quan la Policia Local es va assabentar que dues dones havien intentat sostreure un rellotge Rolex a un home a la zona de Sant Pol pel mètode de l'abraçada. Com que no ho van aconseguir, van marxar corrents. La policia va muntar un dispositiu de recerca i agents de paisà de la Unitat de Delinqüència Urbana van buscar pel sector, i van trobar un vehicle conduït per un ciutadà de Romania amb antecedents que hauria vingut amb elles. Al cap d'una mitja hora, van localitzar dues dones de nacionalitat romanesa, que volien agafar un taxi per marxar.

En identificar les dones va resultar que una d'elles estava buscada per un Jutjat de València, amb una ordre judicial d'ingrés a presó, per ser el membre d'una organització delictiva dedicada a cometre robatoris violents de rellotges Rolex a homes. L'arrestada es diu Mirela E., té 23 anys, nacionalitat romanesa i té molts antecedents policials per fets similars.

El tipus de robatoris de la banda a la qual pertany la detinguda es dedica a la sostracció de rellotges de la marca Rolex i d'altres de molt alta gamma utilitzant el mètode de l'abraçada, anomenat també «carinyoses» o «teletubbies». Aquestconsisteix a apropar-se a la víctima, home i d'edat avançada, que prèviament han controlat i observat que té rellotge d'alta gamma i amb l'excusa de demanar per un carrer, per exemple, entra la delinqüent, conversa amb la víctima i quan li dona les gracies l'abraça aconseguint retirar-li el rellotge. Si la víctima s'adona del robatori i no se'l deixa treure, fins i tot utilitzen la violència.

Un altre mètode del grup és fer seguiments a vehicles d'alta gamma i, quan troben l'oportunitat, una de les dones s'apropa al conductor i li fa tocaments, oferint-li serveis sexuals, moments que aprofiten per treure-li el rellotge i marxar corrent.