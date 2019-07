Rescat d'emergència d'animals maltractats a Aiguaviva

La Fundació Santuari de Gaia del Ripollès ha denunciat un home per presumpte maltractament animal per tenir animals de granja -en la seva majoria- en mal estat i en situació d'insalubritat en una finca que va ocupar i que està situada en una zona residencial entre Estanyol (Bescanó) i Aiguaviva.

L'entitat ripollesa que vetlla per la cura dels animals va dur a terme un «alliberament» la setmana passada després que la persona que havia ocupat la propietat marxés cap a Brasil, explica un dels fundadors de la Fundació, Ismael López.

Els membres de l'entitat van conèixer aquest possible nou cas de «maltractament animal» arran de la informació que els van fer els propietaris dels terrenys, que s'hi van posar en contacte amb la Fundació per demanar-los que es fessin cura dels animals. Expliquen els portaveus de l'entitat que les bèsties no tenien ni beure ni menjar, i que eren els propietaris de la finca els que n'havien assumit la cura després de l'abandonament.

La Fundació Santuari Gaia ha penjat un vídeo a les xarxes socials on es pot veure l'estat de la finca on es trobaven els animals, així com la imatge de l'alliberament. Per exemple, es pot comprovar que els animals estaven reclosos en un espai ple de deixalles (taulons, objectes de metall, caixes buides, etc.) i restes d'altres animals morts com (una pota d'una vedella i altres restes òssies).

Vista la situació, des de l'entitat no dubten a l'hora d'afirmar que els animals estaven en situació «d'il·legalitat», ja que no tenien cap mena de tractament sanitari, per exemple. La Fundació Gaia va necessitar dos dies per poder fer el trasllat dels animals fins al Ripollès. Entre els animals rescatats hi ha un vedell que, com recorda Ismael López, «estava molt malament, estava a punt de morir i tenia les potes deformades». També es van emportar més animals, com ara una oca, un moltó, una ovella, dues cabres -un boc- i un porc senglar.

Aquestes bèsties es troben ara en quarantena i caldrà que passin totes les revisions veterinàries necessàries per conviure amb la resta d'animals del santuari de Camprodon.

Ahir, els advocats de l'entitat, que ha engegat un programa d'apadriament dels animals dirigit a socis i col·la boradors, van denunciar el propietari dels animals.