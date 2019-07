Sis gironins d'entre 10 i 14 anys competiran a Dinamarca en una final de robòtica internacional

Sis escolars d'entre 10 i 14 anys de Girona i Bescanó són els únics de l'Estat que participaran en la final internacional de l'olimpíada de robòtica educativa que aquesta setmana es disputarà a la ciutat danesa d'Aarhus. Aquesta competició comptarà amb 157 equips provinents de 33 països diferents.

El propòsit de l'olimpíada és acostar els infants i els joves a la tecnologia i l'enginyeria d'una manera lúdica. Durant el desenvolupament de la prova, els participants hauran de construir un robot innovador que sigui capaç de superar un repte i, alhora, demostrar la seva capacitat de resolució de problemes. A Espanya, l'organització va a càrrec de la fundació educaBOT.



Passió per la robòtica

Els finalistes gironins tenen en comú la passió per la robòtica, una disciplina en la qual es van introduir a través de l'escola, però que han aprofundit amb formacions i sessions de treball més específiques com la que realitzen a Innova't Serveis Educatius. Una dedicació que els ha portat a guanyar diversos premis i, enguany, a classificarse per a la final espanyola de la World Robot Olympiad (WRO), que es durà a terme a Platja d'Aro el proper 14 de setembre. Ara, els sis infants gironins competeixen en la modalitat WRO Friendship Invitational Tounament (FIT)

Les victòries en altre proves, però, no són el que els ha obert la porta per participar a la final internacional de la WRO FIT, que es disputarà a Dinamarca entre l'1 i el 4 d'agost, sinó la dedicació que hi han posat. Així ho va explicar el seu entrenador i coordinador de competicions d'Innova't, Eliu Domènech, qui va diferenciar aquesta prova d'altres campionats de robòtica com la First Lego League (FLL) en el sentit que «no busca tant la competició sinó l'opció de treballar amb altres equips de tot el món, ja que –va dir– l'equip farà reptes individuals, però també se n'organitzen amb nenes i nens de diferents països, com una manera de promoure la companyonia». De fet, va remarcar, «aquesta és la primera edició en què no hi van guanyadors, sinó els equips que més han treballat».

Un altre element distintiu és que, mentre a la FLL els equips superen proves i parteixen d'un treball previ que es realitza a classe, a l'olimpíada els participants s'enfronten a un robot que han de muntar in situ. Domènech –que els acompanyarà a les proves juntament amb la coordinadora d'Innova't, Lorena Montes– va detallar que els joves tindran quinze minuts per entendre el repte que els plantegin i, un cop el monitor hagi marxat, l'hauran de muntar i programar amb material Lego. La delegació gironina marxarà demà cap a Aarhus.



Quatre hores d'entrenament diari

Per tal de preparar-se el millor possible, tota la setmana passada els sis finalistes gironins han entrenat quatre hores diàries cada matí, tot centrant-se en la programació per aconseguir que siguin més resolutius –va explicar Domènech–, i també han rebut consells d'altres equips més experimentats a través de connexions en línia fetes via Skype.

Els infants gironins s'organitzen en dos equips, els Bobcats i els Power Wild Cats; el primer el formen la Cèlia, en Darío i en Blai, i el segon, l'Abril, la Mariona i en Nico, que competeixen a la categoria Junior. Els dos equips hauran de muntar el robot de cap i de nou abans de començar a fer les proves i aconseguir, després, que executi les ordres programades. El repte per als més petits és aconseguir traslladar famílies d'un lloc a un altre en un tauler que emula una ciutat intel·ligent. Els més grans han d'aconseguir canviar bombetes foses –fetes amb lego– per d'altres que funcionin. El temps és clau per guanyar punts per això els seus entrenadors els preparen perquè puguin muntar el robot en tal sols deu minuts.

A més, treballen amb la pressió de saber que l'organització de la competició afegirà dos reptes sorpresa al circuit que hauran de superar. «No sabem què podrà ser però ens preparem per a tot», va dir l'entrenador.