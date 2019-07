La Unitat de Salut Internacional del Santa Caterina atén un 12% més de viatgers durant el primer semestre

El nombre de viatgers atesos a la Unitat de Salut Internacional de l'hospital Santa Caterina de Salt ha augmentat en un 12% durant el primer semestre de l'any i respecte del mateix període del 2018. Des del gener fins al juny, la unitat va atendre 3.072 persones i durant aquest any, 3.454. D'aquestes un 72% demanen visita per un viatge de plaer mentre que el 20% és població immigrant que es trasllada als seu país d'origen per veure la família. El 8% restant són professionals que es desplacen a un altre país temporalment per motius de feina (6%) i cooperants (2%).L'increment segueix la tendència dels anys anteriors. Durant tot el 2018 es van visitar 7.801 persones, un 7% més que el 2017 (6.616). El cap de la unitat, el doctor Ramon Dalmau, assegura que la tendència a l'alça es manté des del 2014, quan la crisi econòmica va començar a revertir.

Per atendre l'augment d'activitat, que es duplica durant els mesos d'estiu, la unitat ha ampliat del 15 de maig al 30 de setembre l'horari de consulta a la tarda. Aquesta ampliació horària, juntament amb l'increment de professionals als matins, ha permès obrir una agenda específica per a visites urgents i donar resposta als viatgers d'altres demarcacions catalanes.

Segons Dalmau, les destinacions triades per a les persones que viatgen per oci manté la línia dels últims anys. D'una banda i en relació amb el continent africà, el turista es decanta per Kènia, Tanzània, Namíbia i Sud-àfrica. Pel que fa a Àsia, els destins preferits són Indonèsia (Bali, Lombok i Gili), Tailàndia, Cambotja, Laos i Vietnam. Entre el continent americà, els països més triats són el Perú, Colòmbia i Brasil. En relació amb la població immigrant, mentre que el col·lectiu viatger d'origen africà visita Gàmbia, Senegal, Mali, Ganha i Nigèria, els ciutadans d'origen sud-americà es desplacen a Hondures, Bolívia i l'Equador.

Alertes actives

Els brots de malalties que cal tenir presents en aquests moments a l'hora de fer un viatge són el virus del dengue, present al Carib, Hondures, Colòmbia, Costa Rica, República Dominicana, Veneçuela, la Reunió, Filipines, Malàisia, Tailàndia i Vietnam; la poliomielitis, a Nigèria, Nepal, Pakistan i Síria; l'Ébola, al Congo i part d'Uganda; i el xarampió, a Romania, Ucraïna i Tunísia.

El cap de la unitat també alerta sobre la importància de tenir al dia l'administració de vacunes no obligatòries per sí recomanades contra altres malalties (en funció del destí) com ara l'hepatitis, el tifus, el tètanus o la ràbia. El doctor Dalmau també insisteix en les actuacions preventives durant el viatge com ara la utilització del repel·lent de mosquits adequat i altres mesures que tenen a veure amb el tipus de roba i calçat, la cura en els aliments i del beure, entre d'altres.

La Unitat de Salut Internacional del centre ofereix a l'usuari un consell dirigit segons el tipus de viatge planificat abans d'emprendre'l, però també recomana acudir a la consulta a la tornada, especialment a aquells que ha realitzat un viatge de llarga durada o fora del circuit turístic. I en tots els casos quan es donen signes d'alerta com febre, diarrees persistents, dolors abdominals o lesions a la pell, fins un mes després d'haver tornat.