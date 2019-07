Vicent Pallarès, nou director de l'aeroport de Girona

L'aeroport de Girona-Costa Brava tindrà nou director a partir del setembre. Vicent Pallarès Piqué, actual director de l'aeroport de Reus, serà el nou cap de les instal·lacions aeroportuàries de Vilobí d'Onyar, segons ha informat AENA.

Ho farà en substitució de Lluís Sala Montero, qui deixa el càrrec per jubilació després de deu anys al capdavant de l'equipament gironí.

De Reus a Girona

Vicent Pallarès Piqué és diplomat en Relacions Laborals i llicenciat en Ciències del Treball per la Universitat Rovira i Virgili (URV) de Tarragona, ha realitzat el Programa de Direcció General (PDG) per IESE, així com el Màster en Gestió d'Empreses (MBA) i el Postgrau en Gestió de Recursos, també per la URV. Compta amb una àmplia experiència en gestió aeroportuària com a director de l'Aeroport de Reus, càrrec que ocupa des de setembre de 2001. A les instal·lacions reusenques ha exercit diferents responsabilitats des de la seva arribada el 1990.

De la seva etapa com a director destaca la completa remodelació de totes les infraestructures aeroportuàries, la implantació massiva dels vols de baix cost i l'obertura al mercat rus, juntament amb la consolidació de la touroperació britànica tradicional i la certificació de l'aeroport per AESA, així com les certificacions de medi ambient, qualitat i eficiència energètica. Deixa l'aeroport en un procés d'ampliació i modernització de les infraestructures, estant en curs actualment les inversions per a l'ampliació de l'edifici terminal.

Per part seva, Lluís Sala Montero, actual director de l'Aeroport de Girona-Costa Brava, deixarà el càrrec que ha ocupat des de 2009 amb motiu de la seva jubilació. Sala va arribar a Aena el 1991, quan es va incorporar a l'Aeroport Josep Tarradellas Barcelona-El Prat, on va exercir diferents llocs de responsabilitat.