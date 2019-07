Vicent Pallarès, nou director de l'aeroport de Girona

L'aeroport de Girona-Costa Brava tindrà nou director a partir del setembre. Vicent Pallarès Piqué, actual director de l'aeroport de Reus, serà el nou cap de les instal·lacions aeroportuàries de Vilobí d'Onyar.

Ho farà en substitució de Lluís Sala Montero, qui deixa el càrrec per jubilació després de deu anys al capdavant de l'equipament gironí.

De Reus a Girona

Vicent Pallarès Piqué és diplomat en Relacions Laborals i llicenciat en Ciències del Treball per la Universitat Rovira i Virgili (URV) de Tarragona, ha realitzat el Programa de Direcció General (PDG) pel IESE, així com el Màster en Gestió d'Empreses (MBA) i el Postgrau en Gestió de Recursos, també per la URV. Compta amb una àmplia experiència en gestió aeroportuària com a director de l'Aeroport de Reus, càrrec que ocupa des de setembre de 2001.